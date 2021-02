她街邊腹痛…還沒坐下就滑出寶寶　不知懷孕！傻眼：生理期都準時

▲奧爾德林在分娩後才得知自己懷孕。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

23歲的荷蘭女子奧爾德林(Jessica Aaldering)早上在將兒子送到學校後,腹部突然傳來一陣劇痛,讓她跌坐在地,幾乎站不起來。2名經過的警員見她身體不適,立刻將她送到附近的一家牙科診所休息,沒想到數分鐘後,奧爾德林竟在診間內誕下一個小男孩。

綜合《太陽報》等外媒報導,奧爾德林在產前完全不知道自己懷孕,在腹部開始疼痛時,她還以為那是之前摔倒的舊傷發作,因此毫不在意。還好,經過的2名警員杜倫(Rob van Duuren)和海登(Milan van der Heijden)見事情不對勁,立刻將奧爾德林扶到附近的牙科診所休息。

