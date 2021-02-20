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她街邊腹痛…還沒坐下就滑出寶寶　不知懷孕！傻眼：生理期都準時

▲▼分娩。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲奧爾德林在分娩後才得知自己懷孕。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

23歲的荷蘭女子奧爾德林（Jessica Aaldering）早上在將兒子送到學校後，腹部突然傳來一陣劇痛，讓她跌坐在地，幾乎站不起來。2名經過的警員見她身體不適，立刻將她送到附近的一家牙科診所休息，沒想到數分鐘後，奧爾德林竟在診間內誕下一個小男孩。

綜合《太陽報》等外媒報導，奧爾德林在產前完全不知道自己懷孕，在腹部開始疼痛時，她還以為那是之前摔倒的舊傷發作，因此毫不在意。還好，經過的2名警員杜倫（Rob van Duuren）和海登（Milan van der Heijden）見事情不對勁，立刻將奧爾德林扶到附近的牙科診所休息。

在奧爾德林進入診所後，牙醫立刻讓出其中一個診間，因為奧爾德林即將要分娩了。據杜倫表示，孩子出生時，他甚至還沒來得及戴上手套，孩子就滑了出來，不過他也立即意識到，這個小嬰兒已經停止呼吸，即沒睜開眼睛，也沒有發出聲音。於是，他立刻給嬰兒進行急救，瘋狂按壓這名小男孩的胸部，直到嬰兒突然開始活動和呼吸時，他才鬆了一口氣。

5分鐘後，急救人員趕到現場，為這個後來被取名為赫爾曼（Herman）的嬰兒提供醫療協助，並將母子2人送院治療。赫爾曼因為早產而出現肺衰竭，但保溫箱待了一陣子後，他目前的情況十分良好。奧爾德林表示，「這一切都發生得太快了，我甚至還沒坐下就生了」，她甚至不清楚自己已經懷孕，因為過去幾個月她的生理期都很準時，腹部也沒有隆起的徵兆。

不過，奧爾德林現在面臨了一項更大的煩惱，在生下赫爾曼後，一張標著183.57英鎊（約新台幣7000元）的賬單落在了她的頭上。她表示，這是牙科診所給她寄來的清潔費賬單，因為他們認為，奧爾德林在診間分娩，「讓診間變得很髒」，必須由專業的清潔公司特別進行清理，可是保險公司並不打算給付這筆賬，以至於警方必須協助奧爾德林籌款來付賬。

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