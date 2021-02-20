6樓高大樹「砰」突倒塌！她「戴降噪耳機」公園晨跑…遭活活砸死

▲ 女子慢跑途中突遭樹木擊中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡日前發生一起悲劇，一名女子到家附近公園晨跑，未料公園內一棵樹木突然倒下，重重壓在她身上。她當時戴著降噪耳機，可能因此沒有聽見樹木倒下的聲音，當場傷重身亡。此案已被定調為非自然死亡案件，由警方及國家公園管理局（NParks）展開調查。

這起事件發生於18日，當時38歲女子洛克（Loke Xiao Li）正在兀蘭的馬西林公園（Marsiling Park）慢跑。當地民防部隊（SCDF）於早晨8時15分接獲民眾報案，趕到現場將她從倒塌的樹下救出時，她已不幸去世。

據目擊者說法，他們都聽見一聲巨響。死者44歲的姐姐吉莉安（Gillian Loke）透露，洛克當時正戴著降噪耳機，一耳有損壞，一耳功能正常，「若她沒有戴著耳機、邊跑邊聽音樂，可能就會聽到樹倒下來的聲音，然後及時逃離。」

洛克生前為新加坡亞洲新聞台（CNA）攝影棚技術協調員，熱愛重機。因此當家人聽說她發生意外，都以為是車禍導致，而不是在公園。據了解，洛克最近才開始培養慢跑習慣。吉莉安提到，家人都沒想過這種事會發生在她妹妹身上。

NParks人員指出，這棵南洋杉高20公尺，周長約1.3公尺，最近一次檢查是在去年4月，當時還很健康，「我們正調查樹木倒下的原因，對這起死亡感到悲傷，眼下的首要任務是幫助死者家屬。」

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