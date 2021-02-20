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天公生紙錢堆積成山　環保局：集中燒誠心敬神護空品

▲台南市環保局從初一至初九天公生的金紙，總載運量約200噸，較去年提升，顯示民間宗教對環保與維護空品的認同與支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局從初一至初九天公生的金紙，總載運量約200噸，較去年提升，顯示民間宗教對環保與維護空品的認同與支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新春拜廟到初九天公生達到最高峰，廟宇香客信眾絡繹不絕，台南市環保局為維護空氣品質，過年期間拜訪各大宮廟，邀請參加紙錢集中燒，參與寺廟由9家增為14家，環保局也延長「淨圓滿」紙錢專爐運作時間，經統計，從初一至初九天公生的金紙總載運量約200噸，較去年提升，顯示民間宗教對環保與維護空品的認同與支持。

▲台南市環保局從初一至初九天公生的金紙，總載運量約200噸，較去年提升，顯示民間宗教對環保與維護空品的認同與支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲感謝廟宇及民眾對紙錢集中燒政策的支持與信任，台南市紙錢集中燒載運量逐年成長，對於空氣品質帶來正面效益。更希望市民朋友逐步減少紙錢量，優先選用大面額紙錢或「以功代金」，將購買紙錢的金額捐給慈善團體做公益，落實環保、兼做公益，庇佑不減。

▲台南市環保局從初一至初九天公生的金紙，總載運量約200噸，較去年提升，顯示民間宗教對環保與維護空品的認同與支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2021年新春配合紙錢集中燒的寺廟共14座，包括在全台擁有高人氣的兩座天公廟-首廟天壇、開基玉皇宮，還有開山路大埔福德祠、新化天壇護安宮等。春節期間配合紙錢集中燒的寺廟，環保局清潔隊都依寺廟提出的時間去載運紙錢，紙錢專用爐「淨圓滿」除了初一短暫休息外，24小時派員接收與燒化清潔隊或宮廟自行載運來的紙錢。總計，初一至初九載運車次近百次，載運量200噸，較去年初一至初九載收156公噸，成長許多。

環保局表示，今年1月中旬以來，空氣品質受氣象條件影響，污染物較容易累積，環保局加強露天燃燒稽查、營建工地等污染管制、加強道路洗街等作為。一般民眾對於空品維護也有可以協助之處，例如拜拜時少金、少香，以功代金、宮廟參與紙錢集中燒等，一起將可能的污染降至最低。

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