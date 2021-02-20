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初九天公生　黃偉哲向天公祝壽祈求國泰民安

▲農曆正月初九子時，是玉皇大帝聖誕日，亦即民間所謂的「天公生」，市長黃偉哲等人，前往開基玉皇宮和台灣首廟天壇（天公廟）祝壽，祈求保佑台灣國泰平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲農曆正月初九子時，是玉皇大帝聖誕日，亦即民間所謂的「天公生」，市長黃偉哲等人，前往開基玉皇宮和台灣首廟天壇（天公廟）祝壽，祈求保佑台灣國泰平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2月19日晚上11時起，即為農曆正月初九子時，是玉皇大帝聖誕日，亦即民間所謂的「天公生」，位於台南市北區的開基玉皇宮和中西區的台灣首廟天壇（天公廟）入夜後湧入大批信眾幫天公祝壽，祈求一年的運勢順遂，台南市長黃偉哲也前往2間廟宇祭拜，為天公暖壽，也祈求天公保佑台灣國泰平安。

▲農曆正月初九子時，是玉皇大帝聖誕日，亦即民間所謂的「天公生」，市長黃偉哲等人，前往開基玉皇宮和台灣首廟天壇（天公廟）祝壽，祈求保佑台灣國泰平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）
相傳玉皇上帝是天界最高的神祗，除了主宰仙界眾神之外，人類和鬼魂也都歸祂掌管，道教尊稱其為「玉皇大天尊」，民間則稱祂為「天公」。古人認為天地之數始於一、終於九，因此認定九是最大之數，有最大、無限之義，因此道教便將農曆的正月初九訂為玉皇上帝聖誕之日，也就是民間所說的「天公生」。

▲農曆正月初九子時，是玉皇大帝聖誕日，亦即民間所謂的「天公生」，市長黃偉哲等人，前往開基玉皇宮和台灣首廟天壇（天公廟）祝壽，祈求保佑台灣國泰平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自古以來，各朝代都有祭祀玉皇上帝的祭禮，而且由於玉皇上帝在百姓心目中是地位最崇高的神明，因此祭祀儀式也特別隆重。黃偉哲市長依循傳統及古禮在今日正月初九出席首廟天壇的祭拜天公典禮，虔誠的向玉皇上帝叩首祈求保佑台灣、保佑台南能安全的度過這一波的疫情，也庇祐所有國人能平安健康快樂。

▲農曆正月初九子時，是玉皇大帝聖誕日，亦即民間所謂的「天公生」，市長黃偉哲等人，前往開基玉皇宮和台灣首廟天壇（天公廟）祝壽，祈求保佑台灣國泰平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲農曆正月初九子時，是玉皇大帝聖誕日，亦即民間所謂的「天公生」，市長黃偉哲等人，前往開基玉皇宮和台灣首廟天壇（天公廟）祝壽，祈求保佑台灣國泰平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣首廟天壇過去在正月初九天公生這一天都會準備魯麵供參香的信眾食用，今年因為疫情要避免群聚，將魯麵改為福粽，福粽是以健康的五穀米為主內含一顆栗子，方便民眾帶回家再食用，同樣吃了也會受天公保佑能平平安安一整年。而首廟天壇往年所準備的開運紅包，今天也因疫情之故停止發送，但今年新推出平安御守供民眾索取，民眾只要來天壇過平安橋，就能獲得一個精緻的天公平安御守，想拿平安御守的民眾，記得早點來過平安橋。

▲農曆正月初九子時，是玉皇大帝聖誕日，亦即民間所謂的「天公生」，市長黃偉哲等人，前往開基玉皇宮和台灣首廟天壇（天公廟）祝壽，祈求保佑台灣國泰平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

晚上幫玉皇上帝祝壽的民眾十分眾多，將廟庭和迴廊擠得水洩不通，而現場民眾發現黃偉哲市長後也十分的開心的與黃偉哲市長打招呼，黃市長也熱情的朝民眾揮手回應或合影，同時在開基玉皇宮分發平安御守，也在首廟天壇分送福粽給信眾，立法委員陳亭妃，市議員陳怡珍、蔡旺詮、邱莉莉、沈震東和洪玉鳳也至現場與黃偉哲市長一同向玉皇上帝祭拜，祈求四境風調雨順、國泰民安。

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