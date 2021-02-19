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先母叮嚀「初九拜ㄎ一ㄢ」他看不懂　釣出高手曝解答：老一輩都知

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲媽媽生前的筆記。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

明（20）日就是大年初九，為玉皇大帝誕辰，一般又稱為「天公生」。一名男網友發文表示，媽媽在離世前留了一份「菜單」，提醒他初九要準備什麼東西拜拜，不過，其中的「ㄎㄧㄢ」卻讓他一頭霧水，不知道其中意義。貼文曝光後，立刻引發熱議，隨後也有內行人出面解惑。

這名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，媽媽生前在筆記本寫下「拜天公」要準備的東西和拜拜的時間。從他PO出的照片可以見得，媽媽吩咐他必須準備紅龜（粿）、蜜餞、餅乾、糖果等物來拜天公，但是紅圈處的「ㄎㄧㄢx3」卻讓他一頭霧水，「想請問各位，這個『ㄎㄧㄢ』說的是什麼物品？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲網友PO出照片解惑。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「台語叫刊圓，意思是牽成圓滿」、「牽仔嗎？我們這邊蠻多老人家會拜這個，也是麵包做的，紅色的、橢圓長條扁扁的」、「牽阿（翻台語）」、「牽仔，西點麵包店問看看」、「牽仔，去市場賣紅龜粿的店就有」、「錢幣形狀、長條的粉紅色糕點」。此外，也有人笑稱，「老一輩都知道」、「我媽媽的筆記也是這樣寫」。

據了解，筆記上的「ㄎㄧㄢ」應該為「牽仔」、「牽仔粿」，由麵粉或糯米製成，上頭會壓上古代錢幣的圖案，象徵財源廣進，通常會拿來拜天公、拜財神爺。

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