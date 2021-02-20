德州號稱「能源州」，為何電網卻不堪一擊？

▲休士頓大批民眾17日冒著雨雪排隊近一小時，等待他們的瓦斯桶被加滿。(圖／達志影像／美聯社)

「國際中心／綜合報導

德州被稱為是美國的「能源心臟」，本該是最不可能發生停電的地方。這個「能源州」生產大量石油和天然氣，然而它的電網為何面對這波寒冷天氣卻如此不堪一擊？《華盛頓郵報》等美國媒體近日分析了背後的原因。

首先，從德州的地理位置來看，它位於美國南部，冬季溫暖、夏季炎熱、極少機會下雪，遭遇「冬季風暴」這樣的極端氣候十分罕見。

天然氣供應中斷，是造成供電中斷直接原因

根據管理當地電網的「德州電力可靠性委員會」指出，天然氣發電是德州電力供應的主要模式，平時發電量的一半以上都來自天然氣發電廠。德州州長阿博特表示，「天然氣管道被結冰堵住」導致天然氣供應中斷，是電廠難以恢復供電的主要原因之一。

天然氣管道「冰堵」一般發生在冬季，發生的根本原因是管道內部存在著液態或氣態水。液態水一般因管道投產前乾燥不徹底而存留，溫度較低時結冰，造成管道冰堵。氣態水一般在一定含量、一定溫度和壓力下析出液態水，並在一定條件下生成天然水氣混 合物，進而結成冰堵。此外，德州發電還使用了風力、太陽能等新能源，因此更倚賴天候條件，寒流也會導致發電設備無法正常運轉。

電網獨立，外部支援幫不上

另一方面，德州電力系統相對獨立，也是無法及時恢復供電的原因之一。美國本土大致分為三大電網系統管轄：東部聯合電網、西部聯合電網，以及獨立的德州電網。一旦電力出現故障，德州無法直接從東部或西部電網借電，這也就造成德州大面積停電，數百萬人受凍，其他各州卻難以支援。

德州大學奧斯丁校區土木工程學教授諾斯說： 「獨立電網優缺點都有，它減少了聯邦機構的官僚作風，有利於加速電力傳輸線的部署和建設。但與此同時，獨立電網也凸顯出一些缺點：包括缺乏與其他州的電網互連。而電網互連可削弱惡劣天氣對某一地區的影響。」

電力產業結構複雜，更多考慮經濟回報

此外，美國的電力產業結構非常複雜，可說是「支離破碎」。全美有3000多家電力公司，包括私營企業、聯邦公營、市政公司、電力合作社等多種形式。電網投資巨大，各家電力公司在考慮對電網設施的投資、維護時，經濟回報率是他們首要考慮的問題，為應對這種機率小的極端天氣事件而在電網建設上做過多的投資，並不划算。一旦出現緊急事故，企業之間互相支援的意願並不高，協調的難度更大。