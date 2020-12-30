《華郵》：沒有任何疫苗能夠終結美國的無知

▲白天不懂夜的黑。支持川普(左) 和拜登的人，分別站在兩個不同的世界。(組圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國《華盛頓郵報》日前發表一篇題為《沒有任何疫苗能夠終結美國的無知和不理性》(No vaccine can end America’s pandemic of ignorance and irrationality)的文章。文中指出，美國已在新冠病毒大流行不到一年的時間內研發出疫苗，但疫苗或許可以把美國人從新冠大流行中解救出來，卻無法治癒美國的「無知和不理性大流行」。內容摘要如下：

在新冠病毒大流行不到一年的時間內，美國兩種疫苗已經獲得批准施打。科學進步預示著一個新時代的到來。在這個時代裡，開創性的技術帶來無限的可能性，包括許多疾病被根除。但我們別高興得太早，因為在科學領域實現進步的同時，人們的非理性行為也到了近乎不可思議的地步。

現代美國既存在著讓人敬佩的智慧，但又存在著讓人感到危險的愚蠢。英國前首相迪斯雷利(Benjamin Disraeli)曾在1845年的小說《西比爾，或兩個國家》（Sybil, or The Two Nations）裡創造出「兩個國家」的概念，他們之間沒有交集、沒有同情心。對彼此的習慣、思想和感情一無所知，就好像他們是居住在不同區域的人民、或者是不同星球的居民。迪斯雷利當時是暗指：「富人和窮人」。

「兩個國家」的建構後來進一步被應用在種族劃分上，最近又被應用於美國紅(共和黨)、藍(民主黨)之間的政治劃分。 現代美國最大的分歧，是理性和不理性之間的分歧。全美約三分之二的人居住在「事實之地」，那裡的資訊來自主流媒體。但另外至少有三分之一的人生活在充斥著「另類事實」及「假新聞」的地方；資訊來源是「福斯新聞」和臉書，或充斥著陰謀論的右翼媒體。

左翼肯定也有很多不理性的地方，但不理性似乎在右翼中更為普遍。 那些無知的人們要嘛認為：新冠病毒是比爾蓋茲為了從疫苗接種中獲利而設計出來的，或是別國製造的生化武器，實際上病毒並不存在。要嘛就認為新冠病毒是透過5G訊號塔傳播的，危險性被大大誇大，口罩對阻止疾病的傳播根本無用、甚至有害。 「錯誤資訊大流行」現象的存在，可以解釋「為什麼美國擁有先進的醫療技術，卻是世界上新冠死亡率最高的國家之一」。

目前，一個反疫苗運動正在美國興起，它錯誤地宣稱：麻疹、腮腺炎和風疹疫苗等兒童疫苗會導致自閉症。支持者主要是打著「健康自由」的欺騙性旗幟的右翼人士。 「凱撒家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)最近調查發現，27%的受訪者表示：「可能不會或完全不會」接種新冠病毒疫苗。這個數字高得令人沮喪。

美國「國家過敏和傳染病研究所」主任佛奇(Anthony S. Fauci)估計，75%至80%的人口需要接種疫苗，才能阻止病毒的傳播，實現「群體免疫」，讓人們恢復正常生活。 但即使我們跨過此一門檻，並且將新冠疫情拋諸腦後，然而大約三分之一人口對理性的抗拒，將持續對美國構成長期威脅。正如一名醫師古普塔(Sanjay Gupta)告訴CNN說：「疫苗可以把我們從疾病中解救出來，但它不能拯救我們自己。我們必須自我拯救。」