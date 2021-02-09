國會山莊報：伊凡卡與丈夫在白宮期間或海撈186億！

▲伊凡卡與丈夫庫許納(左)，是一對讓人稱羡的夫妻。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國《國會山莊報》8日報導，根據一項分析指出，前白宮顧問伊凡卡(Ivanka Trump)和夫婿庫許納(Jared Kushner)在川普政府任職期間的收入，最高可能高達6.4億美元(約186億元新台幣)。

「華盛頓公民責任與道德組織」(CREW)披露的財務資訊顯示：這對夫婦的外部收入在1.72億美元(約50億元新台幣)至6.4億美元之間。報導稱，儘管夫妻倆都承諾放棄政府薪水，試圖避免人們對所謂「裙帶關係」的擔憂，但CREW的審查顯示，這對夫妻跟川普本人一樣，仍然從華府的川普飯店賺得盆滿缽滿。

報告中說：「總的來說，伊凡卡自2017年以來從該飯店賺取了超過1300萬美元，從2017年至2019年每年約400萬美元，由於受到疫情的部分影響，2020年下降到約150萬美元。」

報告又說，位於華府的川普飯店是「川普政府的權力遊戲競技場」。財務報告同時顯示，伊凡卡目前在該飯店的持股大幅下降。在她最後披露的資訊中，她把今年自己在飯店的所有權價值列在10萬至25萬美元之間，之前她聲稱自己的股份價值在500萬美元至2500萬美元之間。但她並未報告曾出售她在該飯店擁有的任何所有權股份。

在為川普政府工作的最後一年，庫許納還在英屬維京群島開設了一家新的離岸控股公司：「庫許納英屬維京群島有限公司」。該公司持有數項資產，包括價值超過2500萬美元的「冰球大廈」(Puck Building LP)。