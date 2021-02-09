　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國會山莊報：伊凡卡與丈夫在白宮期間或海撈186億！

▲▼伊凡卡（Ivanka）和丈夫庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）

伊凡卡與丈夫庫許納(左)，是一對讓人稱羡的夫妻。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國《國會山莊報》8日報導，根據一項分析指出，前白宮顧問伊凡卡(Ivanka Trump)和夫婿庫許納(Jared Kushner)在川普政府任職期間的收入，最高可能高達6.4億美元(約186億元新台幣)。

「華盛頓公民責任與道德組織」(CREW)披露的財務資訊顯示：這對夫婦的外部收入在1.72億美元(約50億元新台幣)至6.4億美元之間。報導稱，儘管夫妻倆都承諾放棄政府薪水，試圖避免人們對所謂「裙帶關係」的擔憂，但CREW的審查顯示，這對夫妻跟川普本人一樣，仍然從華府的川普飯店賺得盆滿缽滿。

報告中說：「總的來說，伊凡卡自2017年以來從該飯店賺取了超過1300萬美元，從2017年至2019年每年約400萬美元，由於受到疫情的部分影響，2020年下降到約150萬美元。」

報告又說，位於華府的川普飯店是「川普政府的權力遊戲競技場」。財務報告同時顯示，伊凡卡目前在該飯店的持股大幅下降。在她最後披露的資訊中，她把今年自己在飯店的所有權價值列在10萬至25萬美元之間，之前她聲稱自己的股份價值在500萬美元至2500萬美元之間。但她並未報告曾出售她在該飯店擁有的任何所有權股份。

在為川普政府工作的最後一年，庫許納還在英屬維京群島開設了一家新的離岸控股公司：「庫許納英屬維京群島有限公司」。該公司持有數項資產，包括價值超過2500萬美元的「冰球大廈」(Puck Building LP)。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
藍心湄家中浴室跌倒住院！　現況曝光
台積電發紅包！　員工分紅每人平均領139萬
企鵝妹「弟弟沒隔離」被趕走！　打包離開竟開嗆
人妻「捲款偷黃金」落跑！見老公崩潰冷回：跟我睡不用錢？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國會逾370名員工發表公開信，呼籲參議院給川普定罪

2020是美國「至暴之年」！謀殺案增三成，買槍飆增六成

國際火線／死神嘉年華：蓋亞那與邪教914人集體自殺案

比台灣更猛！烏克蘭總統下令關閉3家親俄電視台！

高度傳染性、顯然更致命！英國新冠變種病毒再爆新突變

美戰略司令部司令：「真的有可能」跟中俄爆發核戰！

WHO排除新冠病毒「實驗室外洩」　專家曝3大傳播途徑

美聯社民調：近半數美國人認為，民主制度運作失靈

外星人不來地球原因曝光！哈佛教授再爆驚人之語：受不了人類太笨

不斷更新／WHO調查小組記者會延遲1.5小時！新冠病毒溯源結果揭曉

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

南投過年辦發呆大賽「努力放空」 1hr心律最低奪冠！現賺8888元

翁桑輸雞？把翁立友記者會唱成歌　943字全加速...網讚：這聲明可以

陳意涵遭林心如狠酸「薪水不如沒經驗的工班」 藍心湄挺創業：賣命給老闆不如賣給自己

WHO排除新冠病毒「實驗室外洩」　專家曝3大傳播途徑

美聯社民調：近半數美國人認為，民主制度運作失靈

外星人不來地球原因曝光！哈佛教授再爆驚人之語：受不了人類太笨

不斷更新／WHO調查小組記者會延遲1.5小時！新冠病毒溯源結果揭曉

南韓前總統朴槿惠「回娘家」！保外就醫夢碎回歸獄中　憔悴模樣曝

公園草皮塌陷…驚見恐怖巨坑！　居民憶「埋了8萬屍」：不敢看

國會山莊報：伊凡卡與丈夫在白宮期間或海撈186億！

多維TW／迷航中的共和黨　誰來掌舵？

南韓國營公司竟考慮「幫北韓蓋發電廠」！派員工黑箱密會北韓人士

英宣布：無證移民仍可接種疫苗　人在英國就可免費打！

晶華拚內需「精品業績年增六成！」　潘思亮獲頒觀光最佳負責人獎

灰熊慘吞4連敗　莫蘭特：必須在防守端專注

超佛心！友達6000位員工提前領到退休金「還可留任」　合計發放25億元

詐騙新手法？她去超商領包裹拿到「空蛋盒」　網友反推：賣家貼心

李芷婷5年爆紅「心智45歲」過熟　嘆「上半身」零長進！

情人節「玫瑰花甜筒」洗版IG！蜜桃牛奶口味讓人吃完還想再吃

WHO排除新冠病毒「實驗室外洩」　專家曝3大傳播途徑

豆花妹終於大方談阿璞...關鍵原因曝光　情牽5年甜放閃❤️：小氣鬼

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

黃偉哲視察大台南智慧交通中心　慰勉春節執勤人員辛勞

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

母邀大女兒男友3P床戰被小女兒拍下

WHO調查小組記者會　溯源結果揭曉

剛求婚成功！耶魯26歲華裔高材生遭連開7槍斃命

寵物犬發狂　她遭撕咬「手臂掉下來」慘死

男大生炒股「慘賠2000萬」走絕路！父母怒告

女兒上學「鞋子黏著媽媽丁字褲」

靠1通電話獲救！冰川洪暴「奇蹟救回12工人」

澳洲前總理：習近平傾向武統台灣

女教師上課摸摸自拍　教室坐滿小2生

軍政府：緬甸將重新舉行選舉

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

她驗車驚見底盤「多一顆」　網全嚇瘋

更多熱門

相關新聞

美參院審彈劾案　川普表明不出席

美參院審彈劾案　川普表明不出席

美國聯邦參議院明天將正式審理前美國總統川普的彈劾案。參眾兩院兩黨黨鞭今天就審理程序與時間表達成共識，若沒有傳喚證人，審理最快下週就能結束。

川普現況曝光！被推特封殺過得更開心

川普現況曝光！被推特封殺過得更開心

喬治亞州務卿辦公室：已對川普展開調查

喬治亞州務卿辦公室：已對川普展開調查

川普「彈劾剩3天」定罪機率超小？5大QA一次看

川普「彈劾剩3天」定罪機率超小？5大QA一次看

川普組黨民調曝！64%共和黨人「有意入黨」

川普組黨民調曝！64%共和黨人「有意入黨」

關鍵字：

伊凡卡Ivanka Trump庫許納Jared Kushner川普

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

即／2分2震！5.7強震警報沒響

戶頭剩66元！岳母罵三字經　下秒「霸氣舉動」惹哭網

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

翁立友又被控性騷擾！

更多

最夯影音

更多
是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用
王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面