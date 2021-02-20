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外交部：紐約外館、洛僑中心各1人確診　已強化駐處防疫措施

▲▼外交部長吳釗燮視察新版晶片護照民眾申辦情形。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

外交部20日表示，我駐紐約辦事處、洛杉磯華僑文教服務中心，2月春節期間各有1名人員確診新冠肺炎。這是紐約辦事處第2例確診，洛僑中心第3人確診，目前外館都已採取必要防疫措施，確保辦公室環境衛生與人員健康。

外交部表示，駐紐約辦事處新增的第2名確診案例是於2月16日確診，該名人員因分組辦公，自2月10日以後就未到辦公室上班。經駐處清查，確認該名人員到班期間並未和駐處其他同仁有密切接觸，駐紐約辦事處的業務及相關領務預約服務目前並不受影響。

外交部指出，洛僑中心的第3名確診人員是於2月8日確診，因為先前1月底曾經發生兩名人員陸續確診，洛僑中心在2月初已進行全員隔離。這名新增案例是在隔離期間確診，因此並未接觸洛僑中心其他同仁。

外交部表示，洛僑中心自2月9日起已經恢復正常上班，目前運作不受影響；另外，洛僑中心與駐洛杉磯辦事處同仁因辦公地點不同，無密切接觸，駐處業務及領務服務將持續正常運作。

外交部強調，已經提醒駐處加強落實防疫措施，並將持續密切注意駐美各處所在地的疫情發展，隨時提供駐美各處必要的協助，以確保同仁及眷屬的健康。

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