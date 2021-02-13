前外交部政次王飛病逝溫哥華　40年外交官生涯自豪沒當過斷交大使

▲ 外交部外觀。（資料照／ETtoday資料照）

文／中央社

前外交部政務次長王飛10日深夜病逝加拿大溫哥華，享壽83歲。王飛兒子王建棟向中央社回憶他父親逾40年外交官生涯，指王飛最自豪的一件事情是「沒有當過斷交大使」。

王飛於1961年以第一名外交特考成績進入外交部，歷任國際司司長、歐洲司司長、駐史瓦濟蘭大使、外交部政務次長、駐南非大使、駐智利代表、北美事務協調委員會主任委員、駐哥斯大黎加大使等要職。

2003年，王飛65歲請辭駐哥斯大黎加大使，之後定居加拿大溫哥華，在妻子及一兒一女陪伴下，安度晚年。旅加期間頗受僑界人士敬重，經常寫詩自娛。

王建棟說，父親兩年前不慎跌倒腦出血，身體急劇走下坡。半年前開始不斷進出醫院，後因進食嗆到引發一連串反應，在加護病房多日，10日與世長辭。

王飛外交生涯逾40年，在血淚斑斑的中華民國外交史上，曾是站在風口浪尖的非凡人物。王飛曾任故總統蔣經國的翻譯秘書，外型風流倜儻的他，在談笑風生中廣結善緣，有他在的地方幾乎沒有冷場。

王建棟說，他父親派駐海外期間，不僅代表國家與各國領袖要員深交，還努力深入民間，不分貴賤與不同階層民眾締結友誼。機緣巧合下，父親被派去葡萄牙、西班牙、史瓦濟蘭（現改名史瓦帝尼）、南非、智利等國之際，都是在當地政權轉換的顛簸時刻，起步格外艱難，但最後總能收穫滿滿。

王建棟說，父親一輩子最自豪的事是他「從來不曾是斷交大使」。在他每份工作卸任之際，中華民國與駐在國的關係幾乎都處在顛峰狀態。

但王建棟百感交集地談到，父親仕途並不順遂，外放智利長達10年（1991年至2000年），曾自嘲是被「流放」到智利「蘇武牧羊」。他自認長期遭到國內高層打壓，以致出不了頭。

王建棟含淚表示，父親身為外交官，一心為國打拚，對外總是笑臉迎人，但滿腹辛酸苦楚無人知，甚至告誡子女「永遠不要當外交官」。

回憶王飛生前行止，王建棟說，父親畢生公私分明，不耍特權、不貪財、不買官，對待下屬帶人帶心，也要求家人絕不可恃寵而驕，一定要誠信做人。

王建棟提到父親不只言教也重身教，絕不濫用外交官特支費。派駐智利代表時，有人從鄉下帶來一公一母兩隻雞，父親捨不得殺，在院子養起雞來。養雞費用全部自掏腰包，要求與公家支出分開計算。

後來兩隻雞生了小雞，王建棟說，正在智利讀書的他，開玩笑告訴父親「做了爺爺」，把王飛嚇了一大跳。因為王飛一再告誡子女，不得與當地人或僑界人士交往，以免落人口實。

王飛曾向王建棟說：「外交官是全球最受尊重的職業，但外交官受人尊敬靠的不是學問知識，畢竟國家若強，走路就有風；外交官靠教養和態度讓人敬重，才是最重要的。」

王飛遺體將在火化後，骨灰運回台灣，下葬金寶山墓園。