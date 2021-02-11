外交部：感謝拜登政府堅定支持我國　台美溝通一直保持密切且順暢

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統拜登台灣時間11日與中國國家主席習近平通話，強調美方對中方威脅台灣等武斷行徑表示關切；此外，同日稍早，駐美代表蕭美琴也到國務院會晤代理亞太助卿。對此，外交部發言人歐江安表示，感謝拜登政府堅定支持我國，當前台美雙方一直保持密切且順暢的溝通，並持續深化在政治、經濟及安全等各層面的緊密合作。

對於拜登在通話中強調美國對中國脅迫台灣等武斷行徑表示關切一事，歐江安11日表示，感謝拜登政府自1月20日上任以來，持續不斷展現對我國的堅定支持，以及對台海和平穩定的高度重視。

「當前台美雙方一直保持密切且順暢的溝通，並持續深化在政治、經濟及安全等各層面的緊密合作。」歐江安指出，如我駐美代表蕭美琴也在同日與美國國務院代理亞太助卿金成（Sung Kim）會晤，就台美共同關切議題交換意見，雙方表達深化台美全方位夥伴關係的意願。

歐江安表示，美國拜登政府上任後，已多次重申《台灣關係法》與「六項保證」，並強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。 台灣將與拜登政府團隊持續密切合作，深化台美友好合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

另外，根據白宮發布新聞稿指出，拜登在電話中重申他保護美國安全、繁榮、健康和生活方式，以及維護一個自由開放印度太平洋地區。拜登也強調，他對北京的強制性和不公平的經濟做法、對香港的鎮壓、對新疆的侵犯人權行為，以及（中國）在該地區日益獨斷的行動的關切，包括對台灣的強硬動作。

新聞稿中也提到，兩國領導人還就新冠肺炎疫情、全球衛生安全、氣候變遷、防止武器擴散等共同挑戰交換意見。拜登承諾在促進美國人民和盟友利益時，追求務實、以結果為導向的雙邊接觸。