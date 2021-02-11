　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部：感謝拜登政府堅定支持我國　台美溝通一直保持密切且順暢

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統拜登台灣時間11日與中國國家主席習近平通話，強調美方對中方威脅台灣等武斷行徑表示關切；此外，同日稍早，駐美代表蕭美琴也到國務院會晤代理亞太助卿。對此，外交部發言人歐江安表示，感謝拜登政府堅定支持我國，當前台美雙方一直保持密切且順暢的溝通，並持續深化在政治、經濟及安全等各層面的緊密合作。

對於拜登在通話中強調美國對中國脅迫台灣等武斷行徑表示關切一事，歐江安11日表示，感謝拜登政府自1月20日上任以來，持續不斷展現對我國的堅定支持，以及對台海和平穩定的高度重視。

「當前台美雙方一直保持密切且順暢的溝通，並持續深化在政治、經濟及安全等各層面的緊密合作。」歐江安指出，如我駐美代表蕭美琴也在同日與美國國務院代理亞太助卿金成（Sung Kim）會晤，就台美共同關切議題交換意見，雙方表達深化台美全方位夥伴關係的意願。

歐江安表示，美國拜登政府上任後，已多次重申《台灣關係法》與「六項保證」，並強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。 台灣將與拜登政府團隊持續密切合作，深化台美友好合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

另外，根據白宮發布新聞稿指出，拜登在電話中重申他保護美國安全、繁榮、健康和生活方式，以及維護一個自由開放印度太平洋地區。拜登也強調，他對北京的強制性和不公平的經濟做法、對香港的鎮壓、對新疆的侵犯人權行為，以及（中國）在該地區日益獨斷的行動的關切，包括對台灣的強硬動作。

新聞稿中也提到，兩國領導人還就新冠肺炎疫情、全球衛生安全、氣候變遷、防止武器擴散等共同挑戰交換意見。拜登承諾在促進美國人民和盟友利益時，追求務實、以結果為導向的雙邊接觸。

ET快訊
紫南宮2020發財金隨機突襲發放！「出4億還7億」
台彩春節加碼8.6億創新高　最易中獎「黃金時段」曝光
爆曾國城「用腿蹭」性騷擾被罵爆　女導演發聲了
除夕樂透大獎200萬等你拿　快下注幫自己賺紅包
劉樂妍脫口「4關鍵字」惹怒陸網友　挨轟：回台灣去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳菊拜年感謝第一線防疫人員：有他們的辛勞大家才能平安過節

外交部：感謝拜登政府堅定支持我國　台美溝通一直保持密切且順暢

3000萬劑疫苗是否充足？柯文哲：只要放負面新聞銷售量馬上就掉了

皆創罷免史「第一人」　韓國瑜、王浩宇「致謝」態度大不同

拜登關切習近平強硬對台　總統府：敬佩與感謝

北市布局「歌喉戰」開打　高嘉瑜《煎熬》尬蔣萬安…男童爆哭了

拜登通話習近平「關切中對台威脅」　賴清德：感謝他支持台灣民主

春節長輩10大困擾金句　蔣萬安教吉祥話差點被兒子爆料

減少空污、髒亂！北市推「應景鞭炮音樂」　兼顧環保除舊歲

朱立倫發紅包給吳宗憲女兒　侯友宜：納豆賺得錢比我多吧！

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

陳菊拜年感謝第一線防疫人員：有他們的辛勞大家才能平安過節

外交部：感謝拜登政府堅定支持我國　台美溝通一直保持密切且順暢

3000萬劑疫苗是否充足？柯文哲：只要放負面新聞銷售量馬上就掉了

皆創罷免史「第一人」　韓國瑜、王浩宇「致謝」態度大不同

拜登關切習近平強硬對台　總統府：敬佩與感謝

北市布局「歌喉戰」開打　高嘉瑜《煎熬》尬蔣萬安…男童爆哭了

拜登通話習近平「關切中對台威脅」　賴清德：感謝他支持台灣民主

春節長輩10大困擾金句　蔣萬安教吉祥話差點被兒子爆料

減少空污、髒亂！北市推「應景鞭炮音樂」　兼顧環保除舊歲

朱立倫發紅包給吳宗憲女兒　侯友宜：納豆賺得錢比我多吧！

紫南宮2020發財金「出4億還7億」…錢母突襲發放民眾證件要帶好

從三重搭去士林！司機繞到淡水露邪笑　他氣壞「1招回擊」療癒炸

先探／解密先進封裝技術

不知網課禁音2hrs！烏龍教授知道真相「連蛤2聲」　無奈宣布：補課

習拜選在除夕通電話　胡錫進：表達對中國的善意、尊重

湖人連3戰打延長賽加班　詹皇關鍵防守險勝雷霆

中共火箭軍展示「長劍-10」精確命中窗戶　專家：對台灣的警告

初一湧現出遊潮！國道「5大地雷路段」曝　國5北向塞到深夜

不喜歡看ON檔？適合「一次追的5大懸疑爽劇」GET…這部被譽《信號》2.0！

如廁先經過「摸乳巷」！他曝光租屋處超狂設計　網見走廊盡頭噴笑

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

馬英九回春照遭歪樓　馬粉看完崩潰

快訊／永和巡佐裝葉克膜搶救　侯友宜致電院長

注意！北市12日至14日「停收垃圾」

蘇貞昌驚爆二度會面蔡英文「反萊豬」

雞排妹護花使者穿「蔡英文2020飛行夾克」　遭爆未來動向是這個...

「有問羊的意願嗎」　洪孟楷舌戰馮世寬網熱議

每日湧入6000人賞櫻　淡水天元宮：不排除「封山」

韓國瑜、王浩宇被罷免　「致謝」態度大不同

不只學姐！民眾黨美女點點名　理科學霸女神、小梁詠琪超吸睛

楊植斗接棒參選市議員　狂言「蓋台北102」原因曝

發紅包給外甥？侯友宜：納豆賺比我多

國道疏運一次看　蔡英文籲國人：戴口罩、防疫過好年！

中嘉正式申請華視移52台　NCC

趙才回歸就選總統　游淑慧曝黨內很多「難聽話」

更多熱門

相關新聞

拜登關切習近平強硬對台　總統府：敬佩與感謝

拜登關切習近平強硬對台　總統府：敬佩與感謝

美國總統拜登上任23天，於台灣時間11日上午終與中國國家主席習近平通話，並重申將會持續關切中方侵犯新疆人權的行為、對台灣日益強硬的行動。對此，總統府發言人張惇涵表示，注意到美中相關通話，對於拜登在台海安全與人權議題上的關注，「我們表達敬佩與感謝」。

賴清德：感謝拜登支持台灣民主

賴清德：感謝拜登支持台灣民主

習拜通電話！習近平：台灣問題是中國內政

習拜通電話！習近平：台灣問題是中國內政

駐美代表處春聯暗喻台美關係　蕭美琴拜年手持「追求自由」

駐美代表處春聯暗喻台美關係　蕭美琴拜年手持「追求自由」

快訊／拜登、習近平通話了！

快訊／拜登、習近平通話了！

關鍵字：

外交部歐江安拜登習近平蕭美琴台美關係

讀者迴響

熱門新聞

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

女高中生想接客　遭「性交易輔導員」騙色

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面