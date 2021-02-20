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裝冷氣「疏忽接地線」　2年後工人誤觸遭電死…他判賠388萬

▲桃園市張姓男子3年前被指派維修中壢區某居酒屋冷氣空調，因未配戴電工安全帽等防護器具，測試時因主機漏電遭電擊致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲葉姓男子2017年間裝冷氣時未如實做好「接地工作」，致2年後一名工人施工時遭電擊身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新竹報導

擁有專業執照、經營冷氣銷售與安裝業務的葉姓男子，2017年間至新竹某公司替其安裝冷氣時，未如實將接地線之一端應妥接於接地極，導致2019年時一名古姓男子至該公司施工時，不慎遭漏電冷氣機的金屬架電擊，當場身亡。事後案經古男妻子提告，葉男坦承2年前的疏忽，並以388萬與死者家屬達成和解；新竹地院審結依「業務過失致死罪」判他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑2年。

葉男為冷氣空調公司負責人，並具有丙級冷凍空調裝修技術士資格，他2017年4月間受新竹某公司詹姓老闆之託，將其舊廠區的冷氣搬去新廠區安裝，但安裝過程中他僅對前揭室外機及室內機作接地，並未將地線如實引至公司總電源開關箱的接地端子內。

2年後，該公司廠區因頂樓漏水，委託一另一家工程行重新鋪設頂樓地板，而2019年7月1日在該處綁鋼筋的古姓男子，施工時左側頸部不慎觸及該漏電冷氣機的金屬架，當場遭電擊身亡。工程公司老闆的兒子到場督導時查覺有異，立刻向警方提出疑點，案經古男妻子提告，葉男被移送法辦。

葉男在接受警詢及檢方偵查時皆坦承，他在安裝該公司的冷氣機時，地線沒有接到總開關的接地端子，他安裝時不知道室外機會漏電等事實。

新竹地院審理時勘驗職安署調查此案的職業災害檢查報告書，發現現場冷氣室外機確實未依用戶用電設備裝置規則規定，於非帶電金屬部分進行接地，對此認定葉男犯行屬實；但考量他已以388萬與死者家屬達成和解，堪認有悔意，審結依「業務過失致人於死罪」判刑5月，得易科罰金15萬元，另予以緩刑2年機會。可上訴。

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