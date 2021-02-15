空軍志願役攜妻新春聚會…凌晨試車自撞「拋飛慘死」！妻目睹崩潰

▲白色自小客自撞後爛毀成廢鐵。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／彰化報導

彰化縣和美鎮今（15日）凌晨1時30分許發生重大死亡車禍，一輛白色自小客飛速自撞護欄，車主周男（27歲）、及車內的詹男（23歲）當場拋飛車外慘死；經初步調查，死者詹男為空軍志願役，今凌晨與妻子、周男前往好友杜男家中參加新春聚會，不料卻因參加試車殞命，而詹妻聞訊趕到現場後，當場崩潰痛哭。

警方初步調查，詹男高中畢業後即從軍服役，簽下志願役成為空軍的一份子，沒想到14日下午與妻子到杜姓友人家中參加聚會後，卻因試車於15日凌晨斷魂；詹男雙親接獲死訊時不敢相信，一度難以接受。

▲事故現場一片狼藉。（圖／記者游瓊華翻攝）

據了解，當時聚會後眾人疑似試車，開著該輛白色自小客飛快行駛在國道3號路段，途中卻因不明原因失控、高速自撞護欄，車主周男與詹男雙雙拋飛出車外，橫躺柏油路面慘死，而後座的杜男雖然僅有輕傷，意識清楚、尚能言語，但也受到極大驚嚇；目睹丈夫殞命的詹妻更是當場情緒潰堤。

事故現場一片狼藉，自小客因強大的撞擊力道幾乎爛毀成廢鐵，地面上滿是零件碎片。受傷的杜男稱，自己並不認識車主周男，當下聚會時有人提議試車，沒想到卻發生意外；而確切肇因為何、以及當時駕駛是誰，仍還有待警方進一步深入釐清。

▼周男與詹男雙雙拋飛車外，橫躺柏油路面慘死。（圖／民眾提供）