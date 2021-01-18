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王浩宇被「解龜」了？　古代罷官原來這樣稱呼

▲西晉劉弘墓出土的龜紐造型鎮南將軍金印。（圖／翻攝百度百科）

▲西晉劉弘墓出土的龜紐造型鎮南將軍金印。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

王浩宇罷免案16日通過，成為台灣首位被罷免的六都議員。在古代，民眾可不能隨意罷免官員，不過，由於皇權過大，不少人對朝廷不滿而罷官求去，稱為「解龜」。這裡所指的龜，是指官員們佩戴的「龜印」，也就是官祿的「身分證」，官印上為烏龜形狀而得名。

▲玄武在傳說中為北方的守護神。（圖／翻攝百度百科）

▲玄武在傳說中為北方的守護神。（圖／翻攝百度百科）

解龜一詞最早出現在南朝宋謝靈運《初去郡》詩，「恭承古人意，促裝返柴荊。牽絲及元興，解龜在景平。」為謝靈運在任永嘉太守滿一年後，離開時所寫，詩中的解龜就是罷官的意思。

烏龜自上古時期便被視為吉祥、富貴及長壽的象徵。相傳大禹治水時，洛水中有隻靈龜馱著《洛書》而出，大禹因而作成《洪範．九疇》，由於《洛書》為陰陽五行術數之源，因此，龜也被視為一種神秘的象徵。

到了漢朝，烏龜被視為權威、榮耀及祥瑞之兆。象徵皇權的鼎上鑄有龜紋，稱為「龜鼎」，寓意為天子與龜同壽。《史記．龜策列傳》記載，「龜者天下之寶也，先得此龜為天子。」此外，漢代官印上的印紐都雕成龜形，稱為「龜紐」，是官祿的標幟。龜紐之印因而被用來代稱為官印。古文注釋提到，「解龜，謂解去所佩龜印也。」因此，罷官又稱為「解龜」。

▲武則天因武姓與「玄武」相同，遂改魚符、魚袋為龜符、龜袋。（圖／翻攝百度百科）

▲武則天因武姓與「玄武」相同，遂改魚符、魚袋為龜符、龜袋。（圖／翻攝百度百科）

古代對於朝代更迭，素有五行相剋之說，唐朝滅隋屬水，「玄武」為龜蛇形貌，是傳說中北方的守護神，也是水神。唐代女皇武則天因其姓和「玄武」的武字相同，元狩元年時，便把官員隨身攜帶的憑證及外袋「魚符」、「魚袋」改為「龜符」及「龜袋」。

唐朝三品以上官員佩有金飾龜袋，稱為金龜，女子嫁入高官門第，夫婿便被稱為「金龜婿」。唐代李商隱《為有》詩稱，「無端嫁得金龜婿，辜負香衾事早朝。」此外，唐五品以上官員死後，允許在其墓碑下配有龜形石座，稱作「龜趺」，為一種生前榮耀的象徵。

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