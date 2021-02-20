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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安「穿鞋王」對比蔣經國節儉　李正皓：家天下才「窮民所窮」

▲▼國民黨立委刮起健身風，教學過年健身操，洪孟楷、蔣萬安。（圖／記者楊詩益攝）

▲蔣萬安與同黨立委健身，腳上的鞋王成為被討論的話題。（圖／記者楊詩益攝）

記者林彥臣／綜合報導

立委蔣萬安日前邀請同黨立委上健身房運動，被眼尖的網友發現腳上穿的是號稱2020年度鞋王的「Nike x Sacai VaporWaffle」 目前在網拍平台上要價1.7萬至3.1萬元，導致有人因此將他與祖父蔣經國的節儉作風做為對比。對此政論名嘴李正皓喊話蔣萬安，應該正面回應這個議題。

李正皓在網路直播節目《94要客訴》指出，在這個時代每一個人要怎樣去分配自己的資產是個人自由，他曾經也存了很久的零用錢，就為了買一雙鞋，因為對很多人來說，買鞋或玩鞋是一種情懷、喜歡它背後的文化，包括對於小時候NBA的記憶，或是對於饒舌文化的喜愛，蔣萬安其實可以用更正面的態度，去解釋這件事，而不是神隱不回應。

▲▼李正皓分析潮鞋文化是一種情懷。（圖／翻攝自94要客訴）

▲李正皓分析潮鞋文化是一種情懷，蔣萬安可以更正面回應這件事。（圖／翻攝自94要客訴）

對於有人拿蔣經國的勤儉對比蔣萬安，李正皓認為，時代背景不太一樣，當時台灣的經濟還沒起步，一般人民的物質還不是這麼豐富，再加上當時是「家天下」，所以蔣經國在當時必須要做這種政治宣示，苦民所苦、窮民所窮，但是在現在這個時代，必須用新的眼光解讀政治人物，「裝窮的有錢政治人物更多」。

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