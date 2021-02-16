蔣萬安穿鞋王健身　高嘉瑜：我鞋子從大學穿到現在

▲蔣萬安這雙鞋王引起網友熱烈討論。（圖／記者楊詩益攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委洪孟楷日前邀請藍營多位民代共同健身、打球，其中立委蔣萬安的鞋子「Nike x Sacai VaporWaffle」成為焦點，除了有「2020年度鞋王」之稱，價格在網路上也被炒到破萬。對此，民進黨立委高嘉瑜16日健身時自稱，鞋子從大學穿到現在。

蔣萬安這雙鞋子是Nike聯名﻿Sacai推出的「Nike x Sacai VaporWaffle」，是2020年度鞋王之一，官網定價5800元，但在網拍平台上，售價已經被炒到1.7萬至3.1萬元。因此，許多網友直言「萬安果然有實力，才能穿那種鞋子打籃球」、「荷包有實力也是實力的一種」。

高嘉瑜16日大年初五前往健身房健身。被問到鞋子的價格，高嘉瑜自稱，這是很普通的鞋子，大學穿到現在，穿很久都穿不壞，是愛迪達的，不知道穿多久了。

對於鞋子拿去拍賣要賣多少？高嘉瑜說，「如果我使用過的物品都可以在網路上賣得高價的話，對我來講應該是蠻開心的事情」，畢竟房間有很多堆積如山等待出售的衣服，還有枕頭，大家詢問度都非常高，有一天若要經費，就把東西出來拍賣，就有足夠競選經費，這也是不錯的點子，不知道想蒐集我這些使用過的物品要幹嘛，畢竟這些東西都不是很乾淨。