黃光芹替蔣萬安抱屈 「不該拿鞋王Ｋ他」　高嘉瑜留言急撇清

▲蔣萬安潮鞋引話題。（資料照／記者楊詩益攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨立委蔣萬安日前獲邀與黨內民代一同健身，他腳上的鞋子意外成為焦點，「Nike x Sacai VaporWaffle」除了有「2020年度鞋王」之稱，價格在網路上也被炒到破萬，網友戲稱他的荷包有實力。對此，媒體人黃光芹17日發文緩頰，這雙鞋實在不該成為K蔣題材，引來民進黨立委高嘉瑜留言急撇，她沒有酸蔣萬安。

針對蔣萬安腳穿不便宜的球鞋，黃光芹17日在臉書表示，叫「鞋王」太沉重，拋開政治立場與對人的好惡，平心而論這雙鞋，實在不該成為K蔣萬安的題材。

黃光芹說，由於不知蔣萬安花了多少錢買下這雙鞋，原訂價雖是5800元，但現在售價被炒高3到5倍，就取中間值1萬8000元來說，以蔣萬安的職業、經濟水平和運動愛好來說，只能說他買了一雙還不錯的鞋，還有人拿已故總統蔣經國的節儉與蔣萬安相比，根本不符合現今物價水準，太過矯情、政治化了。

由於球鞋話題延燒，高嘉瑜16日前往健身房健身，也被問到鞋子的價格，她當時稱，腳上穿的是很普通的鞋子，且從大學穿到現在，不過，高嘉瑜這個說法也被認為是在暗諷蔣萬安。

對此，黃光芹在臉書發文表示，蔣萬安不管是立委、未來市長，或還是律師，買一雙1、2萬的好鞋，穿個幾年，只要不濫用職權、不濫花公帑、不濫審預算，有什麼好被罵的？那位向來節儉的立委（指高嘉瑜），不也買過價高於「鞋王」好幾倍的名錶，依此標準，自然也不該被批得體無完膚才對。

對於黃光芹的發文，高嘉瑜隨後也在黃光芹臉書貼文下方留言解釋，自己沒有酸蔣萬安，是昨天受訪時剛好穿很普通的鞋，不知道蔣萬安有潮鞋。為此，黃光芹也在貼文替高嘉瑜平反，寫道她在不知情下受訪，如實表述自己對鞋不講究，常年一雙平價鞋，卻遭過度解讀。

▼高嘉瑜留言解釋她沒有酸蔣萬安。（圖／翻攝自黃光芹臉書）