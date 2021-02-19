好市多愣見「刺耳高頻聲機器」　內行揭真實功用！網笑：年輕人啊

▲原po發現，機器一直發出刺耳的聲音。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前逛好市多時，赫然發現牆邊有一台機器，會不斷發出刺耳的高頻聲，於是po文求問其功能。對此，內行們留言解答，不少人也笑說，「恭喜你，聽得到表示年紀很輕」、「你的聽力很好」。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，並好奇問道「有人知道這個是幹嘛的嗎？一直發出刺耳的高頻聲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，這是一台自動變頻超音波驅鼠器，能強烈且密集地刺激、攻擊鼠蟲的聽覺神經及腦中樞神經系統，使牠們痛苦難受、全身痙攣、繁殖力降低，進而逃離，亦可作為驅鳥、驅貓狗器使用。

▲這是超音波驅鼠器。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

而不少內行人一看便知，表示「趨鼠、趨貓狗好用，開太強人才會聽得到，開到人聽不到即可，動物聽力很敏銳。最近裝一個車用的用來避免貓窩在引擎室、引擎蓋、狗尿車胎等情況」、「驅鼠器，音頻應該調整到人聽不到，而老鼠聽得到的頻率」、「驅逐老鼠用的」、「日本車站也有，當初10歲跟8歲女兒都聽得到」。

另外，網友們也忍不住打趣道，「樓主的耳力特好」、「是在召集天竺鼠車車嗎」、「催眠用的...叫你多買一點」、「通知你珍妮佛羅培茲來了」、「讓你錢掏出來買買買」、「您屬鼠的嗎」。

►青春版的姐妹悄悄話《八年級生》沒聽過就老啦