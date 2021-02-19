12縣市入夜探10°C！明起「暖3天再變天」　颱風水氣襲台時間曝

▲明日各地天氣穩定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

冷氣團減弱影響，今日各地天氣穩定，中央氣象局表示，到下周一前天氣都已多雲到晴型態為主，白天高溫也會逐步回升，不過受到輻射冷卻影響，部分縣市仍會出現10度以下低溫，日夜溫差巨大。下周二東北季風增強，北部、東北部高溫略降，也會有局部短暫降雨，另因輕颱「杜鵑」水氣往北輸送，東半部也可能有雨。

氣象局預報員林定宜表示，明日天氣穩定，不過受到輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏冷，氣象局在今晚到明晨已針對12縣市發布低溫特報，沿海空曠地區可能出現10度以下低溫。

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▲氣象局在今晚到明晨發布低溫特報。（圖／氣象局）

明日各地天氣都是多雲到晴，白天氣溫逐步回升，北部、東半部高溫約22到24度、中南部25到27度，日夜溫差巨大。預計到下周一前，天氣都是相對穩定，且因高壓影響，白天溫度回持續回升，越來越溫暖舒適。

林定宜指出，下周二東北季風增強，北部、東北部高溫略降2到3度，整天都較涼，也會有局部短暫陣雨，其他地區早晚偏涼。周三起東北季風又轉弱，天氣恢復穩定。

▲颱風杜鵑對台灣無直接影響。（圖／氣象局）

另外位於菲律賓東南方海面首颱「杜鵑」，正朝菲律賓中南部群島移動，對臺灣沒有直接影響。到下周二、三預計將移動到南海，屆時中高壓的水氣將會往北輸送，東半部可能因此有零星降雨，不過水氣不確定性大，仍要留意後續天氣發展。