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抵制疫苗民族主義　華春瑩：中國疫苗猶如「隧道盡頭的光芒」

▲大陸國產疫苗。（圖／CFP）

▲大陸國產疫苗成為部分發展中國家在疫苗分配不均情況下的及時雨。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

《華盛頓郵報》近日刊文認為，富裕國家及發展中國家疫苗分配不均，部分發展中國家被排擠出疫苗供應圈，而中國疫苗成為了及時雨。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，「目前已有至少8位外國元首或政府首腦公開接種了中國疫苗，這些都是對中國疫苗安全性和有效性投下的信任票。」

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩指出，許多國家派專機前來中國接運疫苗，多國元首或政府首腦親自到機場迎接中國疫苗，「有的外國領導人表示，中國在自身也需要疫苗的情況下，仍然不忘向發展中國家提供疫苗援助，中國疫苗猶如隧道盡頭的光芒。」

華春瑩強調，中方開展疫苗國際合作，目標是使疫苗成為全球公共產品，「各方都應該攜手共同抵制疫苗民族主義，促進疫苗公平合理分配，尤其是實現在發展中國家的分配。中方將繼續同有關國家以不同方式開展疫苗合作，為全球戰勝疫情作出自己的貢獻。」

▲印尼總統佐科威（Joko Widodo）接種來自大陸的科興疫苗。（圖／路透社）

▲印尼總統佐科威（Joko Widodo）接種來自大陸的科興疫苗。（圖／路透社）

《華盛頓郵報》近日以「當西方國家正在爭搶新冠疫苗時，被排斥在外的發展中國家紛紛轉向中國」為題刊文，當前世界因疫情肆虐面臨一個大問題，富裕國家訂購的疫苗數量是其人口的兩三倍，而部分貧窮的發展中國家根本無法獲得西方公司的疫苗合約，「當這些發展中國家被西方排擠出疫苗供應圈後，中國疫苗為他們戰勝疫情提供了選擇。」

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