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冷靜和愛情說再見星座前5名！金牛冷漠不藕斷絲連　水瓶冷處理留自尊

▲▼星座,分手,冷處理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲面對像分手這樣情緒容易大起大落的時候，冷處理不失為一種較平靜的處理方式。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

分手往往令人痛苦難受，原本是最了解自己的那個人，轉頭卻可能傷人最深，口出惡言、拉扯不清的分手狀態都很常見，這時「冷處理」或許是一個能降低彼此受傷的好方法，《星座好朋友》網站整理出最會以冷處理面對分手的前5名星座，一起看看有哪些星座吧。 

金牛座

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平時做事就是深思熟慮才會付諸行動的金牛座，在確定要分手、兩人注定成為陌路時，就會充分表現出「分手」的決心，一向對語言缺乏信任的他們，與其說不如實際行動，長痛不如短痛，就以冷處理的方式對待前任，分手後完全不給任何藕斷絲連的機會，甚至會讓人懷疑他們真的愛過嗎？但這對金牛而言就是最有效的方法。

射手座

愛上一個人的射手座，恨不得把心都掏出來給對方看，會表現非常澎湃熱情，在戀愛時他們直接又感性；但分手就像變了一個人，射手會收起感性的一面，決定分手後的冷漠，讓他們表現得非常「理智」。這是因為射手很了解自己的感性，若是不用冷處理的方式為自己「降溫」，很可能會帶來不必要的額外糾葛，冷處理就是射手面對分手的溫柔。

水瓶座

水瓶座相當維護自尊，平時的他們在待人接物會給人微妙的距離感，因為刻意保持距離更能使自己的內心世界不受侵害，而且他們認為如果沒辦法控制自己的情緒，是一件很丟臉的事。所以當失去愛情已經夠讓人傷痛，絕對不能再失去尊嚴；一旦決定分手的水瓶會立刻轉身，不聞不問，冷淡處理對方，只專注在自己身上。

▲▼星座,分手,冷處理。（圖／取自免費圖庫pexels）

天蠍座

天蠍每一次愛都是傾盡全力，把對方擺在生活重心第一位，將自己所有愛情的能量都給對方，身心全部獻出的他們常常缺乏安全感，對兩人未來結局往往不樂觀，和戀人的每一天都當做是最後一天去珍惜，也因為如此，當分手的結局真的不幸到來，天蠍也沒有太多遺憾了，所以能夠冷處理對方，選擇讓時間和空間的距離來撫平彼此的傷痕。

天秤座

天秤座討厭人生失衡狀態，雖然感情的事情和情緒很難控制，但天秤就是很理性，談戀愛時該有的體貼深情絕對給好給滿，然而如果彼此都已經接受分手的事實，那麼乾脆利落地和對方說再見，冷處理也不會讓對方難堪，會抓好分寸，像是有些人可能會拒接對方電話，但天秤卻能做到接起電話但讓對方知難而退，讓戀愛由感性開始，理性判斷結束，分手也要有效率跟負責任。

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