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「不愛了但還是對你好奇」　不想復合卻還會默默關注前任動態的星座Top5

▲▼星座,前任,星座好朋友,復合。（圖／翻攝自PEXELS）

▲有些人就算不愛了，還是會好奇前任的動態。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

感情分分合合時有所聞，有的人分手之後，就彼此斷了聯繫，相忘江湖、各自安好，但也有些人，雖然不愛了，還是會忍不住關注前任的現況。《星座好朋友》告訴你，是哪5個星座會默默關注前任動態卻又不想要復合。

巨蟹座

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巨蟹座結束一段感情後，並不會讓對方從自己的腦海中消失，偶爾還是會默默想念，甚至覺得如果能有繼續相處的機會也是不錯的，導致巨蟹們經常在分手後還會關注對方現在過得怎麼樣，但曾經受過傷的他們其實心知肚明，就算真的復合也沒辦法回到當時的狀態。

射手座

一但射手座想分手，對方再怎麼苦苦哀求都無法讓射手回心轉意，只要他們做了決定那麼一切就成定局，不過射手們還是會關注前任的動態，這並不代表他們有意復合，只是突然想到、想知道對方日子過得怎麼樣，或是透過共同朋友打聽近況，也能有個底，避免未來碰見彼此顯得太尷尬。

▲▼星座,前任,星座好朋友,復合。（圖／翻攝自PEXELS）

雙魚座

戀愛中的雙魚座總是會非常投入，見色忘友的毛病也很嚴重，如果兩人之間還是走向分開這條路，那麼雙魚其實心裡會很理性地明白彼此之間存在著無法克服的問題，但雙魚並不會就此陌生，還是會忍不住關注對方，其實他們心裡面多少還是存有一點點希望的。

▲▼星座,前任,星座好朋友,復合。（圖／翻攝自PEXELS）

獅子座

獅子座在感情中相當霸道，即使結束關係，他還是會頻頻關注前任的近況，在獅子心中可能會出現「希望他也關注自己」的想法，但愛面子的獅子是不可能低頭的，更不能讓對方發現自己萌生悔意，所以自尊比天高的獅子，就只能選擇讓這段感情無疾而終。

水瓶座

對待感情總是顯得相當理性的水瓶座，即便再愛對方也不會將對方當成人生的唯一，久而久之另一半可能會覺得自己不受重視，就算結束了感情，水瓶還是會關注對方，但純粹出於好奇而關心，並沒有任何想要挽回或復合的心思。

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