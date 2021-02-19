快訊／蔡英文重新部署國安團隊　總統府17:30出面說明

▲總府發言人張惇涵。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男、陳家祥／台北報導

總統府19日下午臨時通知，總統府發言人張惇涵將於下午5時半於府內新聞中心召開記者會，說明新一階段國安團隊的任務與隊形的再部署。《ETtoday新聞雲》全程直播。

據了解，現任國安局長邱國正將接任國防部長，國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員；另外，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長。

對於台灣的國安布局，總統蔡英文9日上午就已召開國安高層會議，指示國安團隊要持續和美方各界保持密切聯繫，維持最好的溝通狀態，在變動的情勢當中，除要能掌握先機外，也要能夠在各方面深化與美國的合作，尤其是在經貿戰略上的對話。

另外，在兩岸關係上，蔡英文重申台灣一貫立場就是遇到壓力不屈服、得到支持不冒進；不過同時也再度向對岸喊話，只要北京當局有心化解對立，我方也願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話。

到了開工首日，《風傳媒》就報導蔡英文有意調整府院人事，其中，前法務部長邱太三被點名接任總統府秘書長。不過當時消息傳出後，張惇涵則澄清，該則報導並未向總統府查證，現任總統府祕書長李大維不僅專業歷練豐富，特別在國際政經局勢快速變遷當下，他更是襄助總統推動國際相關事務的重要幕僚長。

張敦涵也強調，目前總統府並沒有報導所稱的人事安排，請各界無須多加揣測。