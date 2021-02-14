唐吉軻德買松葉蟹！人妻驚「好市多等重便宜400」　網喊真心話

▲水煮松葉蟹食用方便。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前逛唐吉軻德西門店時，看到有在賣水煮松葉蟹，經簡單計算，她發現雖然總價較低，但以相同重量來看，比好市多貴了將近400塊錢。分享文掀起討論，一派人直言，前者真的不太好逛；但也有網友認為，產地不同價格當然有高有低，並不能以重量為唯一的比較標準。

女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」熱心發文，「之前在好市多已經買過兩次了，不經意在唐吉軻德也發現它的存在。如果以同樣重量來計算，好市多便宜了將近400元，逛街的小確幸就是當自己買的比較便宜時就很開心，跟大家分享哈哈。」

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▲人妻發現，相同重量好市多的便宜近400元。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

對此，有部分網友吐槽，「這種水煮冷凍的都不好吃，肉都很鬆軟，寧願買活龍蝦來吃」、「不太優...花錢買教訓」。不過另一派人大讚，「我水煮滾加米酒川燙過，就直接吃，好吃也新鮮哦」、「我也覺得很好吃，一個人嗑掉一盤」；而原po也笑說，除了不錯吃外，最主要是因為蟹腳的殼已處理過，食用方便、省事。

另外，內行則留言點出價差關鍵，「水產的產地不同，價格也會不同。Trident是美洲的，如果日本小北的蟹腳產地是日本，價格比較高也算正常，因為口感的確略有不同。還有蟹類有生凍熟凍，也會影響價格」、「其實妳要看產地，Costco的是阿拉斯加產，如果唐吉軻德賣的是日本產，那比較貴也正常」、「松葉蟹等級價差非常大，以重量價格來比...不好說」。

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