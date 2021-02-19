今晨4.8度！超強輻射冷卻攻擊19縣市　日溫差18℃「外套脫剩短T」

▲受到強烈大陸冷氣團、超強夜間輻射冷卻影響，清晨最低溫出現在新竹峨眉鄉4.8度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）



記者葉國吏／綜合報導

受到強烈大陸冷氣團、超強夜間輻射冷卻影響，清晨最低溫出現在新竹峨眉鄉4.8度。氣象局也針對全台19縣市發佈低溫特報，本島除屏東外全在特報範圍內，其中又以竹苗有6度以下低溫要特別注意。至於杜鵑颱風未來對台灣有沒有間接影響？氣象專家表示還需要觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今白天氣溫略回升，北舒適、南微熱；今晚、明(20日)晨，「超強夜間輻射冷卻」作用，西半部部分平地的最低氣溫，仍將降至10度以下(明晨最低約7、8度)，應注意保暖！今日氣溫：北部8至23度，中部9至26度，南部10至28度，東部10至25度。

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▲全台19縣市低溫特報。

最新模式模擬顯示，明白天起至下週一(22日)，各地持續晴朗穩定；冷空氣明顯減弱，白天氣溫逐日回升、舒適微熱，「夜間輻射冷卻」仍很強、早晚氣溫很低，日夜溫差擴大至15度左右；年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整。

下週二(23日)微弱東北季風南下，下週三、四(24、25日)東北風減弱，天氣的轉變程度，得視「熱帶系統」的外圍有多少水氣，流向台灣附近？降雨是否會因此增多？由於是第5至第7天的模擬，且各國模式模擬有很大差異，尚有變數，不宜遽下定論！需持續密切觀察。

▲杜鵑颱風今日2時其位置在菲律賓東方海面，未來大致向西北西前進。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

昨(18)日14時今年第1號颱風「杜鵑」形成，今日2時其位置在菲律賓東方海面，未來大致向西北西前進，強度將繼續增強；直到通過菲律賓陸地時，會受地形破壞；再進入南海，再遇較大的環境垂直風切，結構將再受破壞(左圖)。中央氣象局資料及歐洲系集模式(ECMWF)模擬(右圖)皆顯示，無直接侵襲台灣的機率。但其外圍水氣對台灣是否有間接影響？並「不確定」！還需持續觀察。