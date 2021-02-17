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強烈冷氣團南下中！越晚越凍探7℃　今年首颱恐生成模擬路徑曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲劉沛滕分析，熱帶擾動發展時間可能在周四，有機會變熱帶低壓。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

強烈大陸冷氣團今南下，越晚越冷！全台唯一災害預報士、天氣風險公司總監賈新興提醒，周五清晨輻射冷卻效應，北部空曠地區及沿海低溫約7、8度；另外，位於菲律賓東方編號91W的熱帶擾動，有機會發展為今年第1號颱風杜鵑（Dujuan）。中央氣象局預報員劉沛滕則表示，該系統周四可能變成熱帶性低氣壓，但是否成颱還要再觀察。而各國最新模擬其未來路徑也曝光。

氣象局今天（17日）清晨對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今上午起台南至新竹、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意；桃園以北及馬祖地區亦有較強陣風。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今北部、東半部有局部降雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今強烈冷氣團南下，北部、東半部有局部降雨，溫度逐漸下降，預估晚間北部12、13度；中南部白天還有23至25度，還算溫暖，但入夜也會明顯降溫來到14度。

劉沛滕說，周四水氣轉乾，僅剩東半部局部降雨，周五清晨是最低溫時間，因有較強的輻射冷卻，中部以北低溫10至12度，竹苗空曠地區可能8、9度，其他空曠地區也可能10度以下；但由於周四白天有陽光，北部高溫17至19度、中南部23度，日夜溫差大；周五白天起強烈冷氣團減弱，氣溫回升較舒適，各地天氣還算穩定，僅花東有零星降雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

賈新興16日下午5時在臉書發文提到，這波低溫可能出現在周五清晨，主要是輻射冷卻效應的影響，北部空曠地區及沿海低溫約7-8度；以台北氣象站來看，低溫約在10度左右。

賈新興也說，目前位於菲律賓東方編號91W的熱帶性擾動，預估48-60小時內，有機會發展為今年第1號颱風杜鵑（Dujuan），對台灣沒有影響；預計周四它的外圍環流，將對菲律賓中部和南部造成將近3天的影響；下周二等它進入南海後，水氣也會對台灣的天氣造成影響。

對此，劉沛滕分析，該擾動發展時間可能在周四，有機會變熱帶低壓，但因同時較接近菲律賓陸地，是否成颱還要再觀察；它未來一路往西，可能周五到菲律賓時減弱，未來對台灣不會有影響，預估有點雲飄過來，但沒直接下雨情形。

▼各國模式最新模擬熱帶擾動未來動向。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

▼美國系集模式（GEFS）最新模擬擾動未來路徑。（點圖可放大／翻攝tropicaltidbits）

天氣圖。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一圖看懂年後天氣。（圖／中央氣象局）

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