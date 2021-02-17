今年首颱杜鵑將生成！鄭明典貼1圖喊：特別　最新模擬路徑曝

▲若屆時成颱，將是今年第1號颱風杜鵑。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

今年首颱最快今生成！中央氣象局今天（17日）表示，位於帛琉附近海面的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢。氣象局長鄭明典說，有機會達颱風強度，「2月看到有熱低發展潛勢，就可以算是一件特別的天氣事件！」天氣風險公司總經理彭啟明也貼出歐洲模式路徑系集預報分布圖，並分析其未來動向。

▼杜鵑颱風將生成。（圖／氣象局）

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▼日本氣象廳上午9時半對該熱帶低壓發布「烈風警報」。（圖／翻攝日本氣象廳網站）

日本氣象廳今上午9時半對該熱帶低壓發布「烈風警報」，代表未來24小時內有機會成颱，若屆時成颱，將是今年第1號颱風杜鵑（Dujuan，中國提供，杜鵑花）。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書分析，杜鵑颱風即將形成，對台灣不會有直接影響，但必須注意進入南海後的水氣動向，再觀察幾天，2月颱風很稀有喔。

▼鄭明典貼出氣象局模式模擬圖表示，該低氣壓系統有發展的跡象，有機會達颱風強度。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▼氣象局表示，位於帛琉附近海面的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

鄭明典在臉書貼出氣象局模式模擬圖表示，該低氣壓系統有發展的跡象，有機會達颱風強度；氣候上，西北太平洋上颱風生成頻率最低的就是2月，所以2月看到有熱低發展潛勢，就可以算是一件特別的天氣事件。

鄭明典解釋，2月熱帶氣旋不容易發展的原因是「垂直風切大」，現在這一區的垂直風切也不小，所以低氣壓發展還是很受限。

彭啟明在臉書說，第一個颱風發展與否，大家總是比較關心，不過對台灣沒有直接影響。他貼出歐洲模式路徑系集預報分布圖並分析，「預報路徑趨勢明確，絕大多數預報進入南海後皆已明顯減弱。」

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，該系統未來一路往西，可能周五到菲律賓時減弱，未來對台灣不會有影響，預估有點雲飄過來，但沒直接下雨情形。

▼彭啟明貼出歐洲模式路徑系集預報分布圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▼各國模式最新模擬熱帶低壓未來動向。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

▼美國系集模式（GEFS）最新模擬熱帶低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝tropicaltidbits）