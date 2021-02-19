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菁英補習班結合科技和教育　「菁英+」2021教學全面升級

▲為了提升自己的競爭力，許多人會選擇補習班來加強自己英文實力。菁英國際結合科技與教學推出「菁英+」及雲課程，透過數位工具幫助學員學習更有效率。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者蒲世芸／採訪報導

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲菁英國際語言教育中心發言人Wayne提到，「菁英+」課程讓學員可以透過學習中心的APP即時作答，老師也能第一時間收到學生學習的狀況反饋。（圖／記者張凱喨攝，下同）

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為了與國際接軌讓自己在職場上更有競爭力，不少人會選擇透過補習加強英文實力。有別於坊間傳統美語補習班，菁英國際結合科技教學推出「菁英+」教學模式，透過數位工具讓學習效率再提升，老師也能更加精準掌握學員的學習狀況。

菁英國際語言教育中心發言人Wayne提到，「學生在上課之前可以透過學習中心的APP，收到老師課前的任務然後進行作答，根據學生答題狀況，老師更能掌握學生理解程度；另外在課中部分，也把競賽帶到實體課程中，所以老師在上課時透過電子白板出的題目，學生就可以拿出學習中心APP進行分組競賽，同時增加上課有趣度之外，老師也可以在課堂上即時收到學生學習情況的反饋。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲菁英國際多益名師Jumbo表示，菁英國際的雲課程，有完善的課前預習和課後複習，幫助同學利用零碎時間提升上課效果。

無論是實體或是線上課程，科技化的教學設計使學習變得更貼近生活，讓開口說英文可以成為日常生活中的一部分。菁英國際多益名師Jumbo表示，「在課程上會用一些英文歌，或者是影片讓同學能夠把英文融入生活裡。不會覺得學英文就只是背單字、考試、背單字、考試的反覆循環，這麼樣辛苦，藉此提升他們的學習興趣。我們菁英的雲課程，也有課前的預習還有課後複習，可以幫助同學利用一些零碎的時間，做預習跟複習來提升上課效果。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲菁英國際學員王采玟分享認為菁英提供雲課程和實體課程，讓身為上班族的自己選課自由度提高，可以更彈性規劃學習時間。

彈性的課程規劃以及有效率的學習方式，上班和學英文可以同時兼顧，學好英文也變得更輕鬆。菁英國際學員王采玟開心和我們分享，「菁英有提供雲課程和實體課程，選課的自由度很高，所以非常方便。

可以選擇在家或者也可以來到教室學習。我自己選擇菁英覺得最大的優點就是我覺得在選課上非常自由，跟其它補習班不一樣，讓我可以更彈性規劃學習時間，很適合上班族的我。」另一位還是大四的學生郭兆庭進一步補充，「我覺得菁英有一個很大的優點，就是有安排雲課程的部分。它可以依據不同的進度還有主題，分成不同單元讓你自由選擇。」

菁英國際1997年成立以來至今累積24年教學經驗，針對每位學員打造出最適合自己的學習方式，結合線上線下課程讓學習零時差，即使在後疫情時期在家也能安心學好英文。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲菁英國際雲課程可以依據不同進度和主題，分成不同單元讓學員自由選擇來做學習，更能貼近學員需求。

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