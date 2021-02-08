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【英語多益通】英文片語have a cow居然跟牛無關！

▲▼牛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 牛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文╱吳詩綺

告別變化多壓力大的鼠年，終於迎來嶄新且充滿希望的牛年（Year of the Ox），期待「牛」轉乾坤。牛是昔日農業社會裡的重要角色，農民需要牛來幫忙耕作下田，牛吃苦耐勞且勤奮，因此擁有一定的地位與形象。

而在西方世界，牛也象徵力量、財富。我們可以從紐約華爾街外面的金牛銅像（Charging Bull）窺知一二。在英文世界裡也有很多與牛相關的諺語與說法，我們一起來學學。首先區分「牛」的相關英文單字。

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「牛」的單字用法

cattle (n.) 牛、畜牛
集合名詞，是cows、bulls、oxen等的總稱，視為複數。因此beef cattle指「肉牛」、dairy cattle指「乳牛」。例句：
The cattle are grazing in the field.
（牛群在牧場吃草）。

cow (n.) 母牛、乳牛
例句：
A cow gives us milk.
（乳牛提供我們牛奶）。

bull (n.) 公牛、養殖以傳宗接代的種牛
例句：
The bull lowered its horns and charged.
（公牛以牛角發動攻擊）。

ox (n.) 閹割過的公牛
養殖作為勞動用，複數用法為oxen。例句：
I saw an ox pulling a cart.
（我看見牛在拉貨車）。

「牛」的片語解析

1. have a cow
這是個非常實用的美式俚語，意思不是指「擁有一頭牛」；而是「心慌意亂」或者「生氣火大」。英文辭典上的翻譯就是to be very worried, upset, or angry about something。例如美國卡通《辛普森家庭》Bart Simpson（霸子）很愛講「Don't have a cow, man.」（別生氣，老兄）。

2. a cash cow
字面上是指帶來「現金的牛」，辭典說是An investment that is positive and generates income and profit；換言之，就是我們俗稱的「搖錢樹」、「金雞母」。例句：
Our new internet business has become our cash cow.
（新的網路事業已經變成我們的搖錢樹了）。

3. a sacred cow
字面上是指「神聖的牛」，指大多數人支持且相信的，用法源自印度牛是神聖的，在街上亂走也沒有人敢碰牠們。因此翻譯成「神聖不可侵犯的事物、不容質疑的信仰」。例句：
They did not dare to challenge the sacred cow of parliamentary democracy.
（他們不敢反對不容質疑的議會民主）。

4. till/until the cows come home
原來的句子是指夏天放牛去吃草，得等秋天才會放牧回來。現在這個諺語就用來形容長時間、永遠、沒完沒了，等到天荒地老。例句：
I could sit here and argue with you till the cows come home, but it wouldn't solve anything.
（我可以坐在這裡繼續跟你吵到天荒地老，但這不會解決任何事情）。

5. bull market
「牛市」，指的就是股票市場熱鬧滾滾，投資人跟證券經紀人在交易所裡摩肩擦踵，好似牛圈裡許多牛隻擠來擠去的壯觀場面，因此股票市場熱絡就稱為bull market。

相反地，若股市低迷或景氣不好就稱為「熊市Bear Market」。有一種說法是熊會冬眠，因此如果股票市場表現越往下走、越來越沒勁，表現就跟熊冬眠無力的感覺一樣。另一種說法是準備攻擊的牛，通常會兩眼朝上、牛角往上頂；但熊發動攻擊則是向下揮拳，因此將牛與熊攻擊的方向變成股票市場起落的象徵說法。

6. take the bull by the horns
面對公牛竟然敢去抓住牛角！勇氣可佳。因此用來形容面對危險處境卻能勇敢面對，也就是「挺身而出、不畏艱難」。例句：
I've always been afraid of speaking in public so I took the bull by the horns and joined a debating club.
（我一直都很怕公開演講，所以我鼓起勇氣參加辯論社，練習膽量）。

7. a bull in a china shop
大家想想看，如果一隻牛突然出現在瓷器店（china shop）裡面，是不是很容易一不小心就撞碎一堆東西、造成現場混亂？所以這個片語用來形容某人動作笨拙（clumsy）、莽撞（careless）。例句：
The boy is like a bull in a china shop so you should be careful if you invite him to your house.
（那個男孩莽莽撞撞的，你邀請他來你家最好小心點）。

最後祝大家運勢「牛」轉乾坤，景氣走牛市（bull market）強強滾，最重要的是身體健康、可以be as strong as a bull（壯得跟牛一樣），一起開心大喊 Happy「牛」year！

【牛刀小試】

1. The football team was ______ for the university. 這支足球隊是這間大學的搖錢樹。

2. Whatever you do, don't say anything bad about football to Jerry. It is______ to him and he tends to take any remarks personally. 不論你做什麼，總之不要和Jerry 講任何關於足球的壞話，這個對他而言就是一個神聖話題，他會認為所有評論都是在針對自己。

3. The lecturer's speech is dragging on for ages. It feels like he's going to talk ______. 這個講者的演講拖好久，感覺他會講到天荒地老。

4. It's time to ______ and ask out that girl you like! 該是時候，鼓起勇氣邀請你喜歡的女生出去約會了。

5. Grandma's living-room is so full of trinkets and knickknacks that it's hard not to feel like ______. 奶奶的客廳擺滿小飾品跟小玩意，很難不讓人覺得自己笨手笨腳的。

解答：

1. a cash cow
2. a sacred cow
3. until the cows come home
4. take the bull by the horns
5. a bull in a china shop

延伸閱讀》股匯雙漲迎牛年牛市！從順差、逆差學多益英文

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