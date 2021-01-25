不安親／基礎趁寒假打好！小一菜鳥輕鬆補強靠5招

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

學齡前後是我家教育態度的分水嶺，女兒DAHLIA在幼稚園階段，我鼓勵她勇於探索、努力玩，從來不逼她作業成績，隨著升上大班，我開始提醒：「小學要開始好好念書囉！」女兒沒去校外安親班，學校課後班有些問題，經過小一上學期的震撼教育洗禮，我決定帶著孩子，趁寒假用輕鬆的方式，把這些基本工具重新複習一次！

我現在的工作，斜槓到不行，中午前撰文當作家，中午後我去打工，感謝老闆娘體諒我，寒假允許我帶孩子上工，而我知道DAHLIA好動，所以先跟她約定「絕對不能吵我上班，我專心工作，妳把作業完成，其他時間跟假日就可以做別的事！」

首先，我參考課表編制做複習規劃，發現校內重點是國語、數學＞英文，所以複習表上，每天必寫的科目是國語，比重也最大，再來搭配數學跟英文，中間穿插30分鐘繪本朗讀，一天2科目，春節前一個禮拜，就可以結束。（如果您的孩子對某科比較突出，或是哪科比較弱，可以針對他的弱點加強即可。）

教材部分，我以學校的課本、習作為主，老實說，我不想弄一堆評量，讓孩子寫不完，或對寒假有莫名恐懼，所以我就到書局，買了最簡單的測驗本（50元以內）跟作業簿（10元），先規劃出國語課本有幾篇、數學英文有幾單元，平均分配再搭上測驗本。

以國語為例，我讓DAHLIA朗誦課文2遍，再將生字抄寫到10元作業簿4次，沒教過的國字，旁邊寫注音代替，字詞的部分，也是寫4次，一週後將加入造詞、造句，在實際操作下，這個部份孩子約需1小時（有時候會超過10到20分鐘）。

結束後，我讓女兒休息20分鐘，之後換科目，目前是數學測驗本4頁，下週起會把英文、數學做穿插，若還有時間，會給孩子寫免費題庫的試卷（全國中小學題庫網：https://exam.naer.edu.tw/）

面對長假還要寫作業，孩子會不會抗拒？當然會，但該面對的還是要解決，我時時刻刻提醒孩子這5點！

１、「為什麼放寒假了，還要上課、寫作業？」

因為當下沒學會，課後班也不教，妳當沒事略過，我也是到了期末才知道，所以要花更多的時間去補強，這些東西都是妳長大生活的必備條件，不是讀過就算了，我也不想現在就讓妳安親，試著在家庭跟工作中找出平衡，在問題還不太大的時候，趕快補起來就沒事了，不然之後只會越來越難。

2、「當下不會，就要當下處理！」

如果妳之後想輕鬆一點，在學校時，老師教的不會，就要當下請教老師或同學，不然就是老實回家告訴我，我才能教妳，不能不當一回事，太多「不會」，累積下來很可怕！

3、各司其職！「我上班，妳複習。」

我小時候個性跟DAHLIA完全不一樣，我很內向安靜、又很自律負責，什麼事情都不用大人提醒，DAHLIA則是超級活潑好動，完全靜不下來的鬼靈精，認識我的人都知道，我在工作狀態時，會呈現出一個極度認真、嚴格的樣貌。

加上老闆娘通融我帶女兒上班，我更是不能給人家「小孩會耽誤工作」的印象啊！所以我一直提醒孩子，要各自盡好自己的責任，我好好上班，她好好複習，偶爾來問一下怎麼寫，多去回想老師教了什麼。

4、「放假就是放假了，其他時間我不會要求妳碰學校功課。」

如果孩子無法在時限內寫完，我會讓她明天在同個時段繼續寫，而不是把東西帶回家裡，喪失完整的休息時間。有些孩子會耍賴，拗：「沒寫完，不要寫了！」我女兒也會，我告訴她：「現在不寫，加上明天的份量一起寫，不是更累？」她想一想也對，習寫的速度竟加快了！

5、「等複習結束後，我會獎勵妳！」

我不太喜歡用物質去獎勵小孩，正好小一生對「獎狀」很著迷，我就與女兒約定，如果她好好複習，整個寒假特訓班（笑）結束，我會自製獎狀給她，這對爸媽來說，可沒什麼負擔，但對孩子是最高的榮譽啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。