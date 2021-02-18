　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅秉成兼任政院發言人　高虹安籲：別再做梗圖攻擊在野黨

▲▼行政院記者會-宣布萊劑零檢出縣市自治條例無效，羅秉成政務委員出席。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院政務委員羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年因公然誣陷牛肉麵業者使用萊劑，主動請辭獲准。行政院今（18日）宣布，由具有法學專業背景的政務委員羅秉成兼任政院發言人。對於政院新的人事案，民眾黨團副總召高虹安表示，應恪守行政中立原則，好好肅清團隊，別再做梗圖攻擊在野黨。

高虹安表示，羅秉成具有法學跟人權背景，未來要行政院與立法院在修憲、人權等相關議題會有相關合作，應該是適合的人選。

不過，高虹安也提醒，丁怡銘日前有諸多爭議與不當言行，包括指揮發言人室的小編團隊做梗圖攻擊在野黨，羅秉成做為新任發言人，應該重新檢視人員配置及職能訓練，真正恪守行政中立原則，好好肅清團隊。

羅秉成表示，自己在做政委前，是做律師，這算是另外一個斜槓人生，沒預期到有一天會接任發言人工作。在律師工作每個案子都是一個挑戰，即便來到政府部門轉任公職，做的是政策，但每一個任務也都是挑戰。

羅秉成說，行政團隊是一體的，大家要共同合作跟溝通，在發言人出缺情況下，秘書長李孟諺一肩承擔，自己做為行政團隊一員，也責無旁貸，去年11月下旬獲院長徵詢是否有意願接任，「我沒有太多掙扎、糾結，基於團隊需求，我也願意接受這挑戰、樂於學習，這是一個很嚴峻的挑戰」。

ET快訊
證實了！勞斯萊斯副駕女友是「世新小昆凌」讚男友：很Man
逼穿情趣內衣性侵590次！台南少女「見爸被抓」淚崩
老媽把「歷年紅包」全還她！數字嚇呆打工妹鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

開工第二天又來擾台！　共機下午進入我西南空域遭廣播驅離

舊制退休金忘了領！60歲老翁突然領到138萬大紅包

馬英九狂喊考慮大陸疫苗　苗博雅神比喻…網友讚爆突破盲腸

東森自然美獲「國家生技醫療品質獎」　蔡英文肯定：共同努力打開國際商機

莊瑞雄直言「江啟臣慘了」：你們的立委吳斯懷台灣、中國分不清

蔡英文公布外購疫苗進度　這三家公司第二季供貨近2千萬劑

羅秉成兼任政院發言人　高虹安籲：別再做梗圖攻擊在野黨

沈富雄談部桃清零　「數字美到令人難以置信」　

誰願意打中國疫苗？　黃暐瀚疑：若表態恐被打成中共同路人

吳斯懷舉雙手贊成海巡艦塗裝改「CHINA」　火速刪貼文重發

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

開工第二天又來擾台！　共機下午進入我西南空域遭廣播驅離

舊制退休金忘了領！60歲老翁突然領到138萬大紅包

馬英九狂喊考慮大陸疫苗　苗博雅神比喻…網友讚爆突破盲腸

東森自然美獲「國家生技醫療品質獎」　蔡英文肯定：共同努力打開國際商機

莊瑞雄直言「江啟臣慘了」：你們的立委吳斯懷台灣、中國分不清

蔡英文公布外購疫苗進度　這三家公司第二季供貨近2千萬劑

羅秉成兼任政院發言人　高虹安籲：別再做梗圖攻擊在野黨

沈富雄談部桃清零　「數字美到令人難以置信」　

誰願意打中國疫苗？　黃暐瀚疑：若表態恐被打成中共同路人

吳斯懷舉雙手贊成海巡艦塗裝改「CHINA」　火速刪貼文重發

換比賽球　總教練會議一致認為：確實沒有那麼彈

PTT揪團買Netflix高級會員卻耍詐　VPN跳土耳其便宜貨糊弄被抓包

昱厚生技研發用噴的新冠藥物　最快3月申請二期臨床

躲了數年成兄弟！二宮和也自爆「逃避合作妻夫木聰」　原因超暖

「不愛了但還是對你好奇」　不想復合卻還會默默關注前任動態的星座Top5 

13天2起校園霸凌扯密室審問　高市教育局：「案外案」值得檢討

開工第二天又來擾台！　共機下午進入我西南空域遭廣播驅離

國二女遭霸凌校長關門審問　校方不認封口令...高市教育局：懲處

河堤邊開滿「草莓棉花糖」！嘉義風鈴木爆炸盛開　整片粉色超夢幻

貓孫霸氣喵叫討親親！　祖孫倆露「同款萌臉」融化網：長好像～

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

集資18萬！徐弘庭實測刮刮樂結果曝光

江啟臣獲選《時代》百大「明日之星」

黃光芹替蔣萬安抱屈 「不該拿鞋王Ｋ他」　高嘉瑜留言急撇清

誰接棒國民黨主席？　他點名韓國瑜要克服「妻管嚴」

訪3間疫苗廠！賴清德盼台灣走出自己的路

江啟臣增聘高孔廉、陳永康、趙少康6名中評委

蔣萬安穿鞋王　高嘉瑜：我鞋子從大學穿到現在

2022「守7攻5」？梁文傑坦言不好選

北市自由行補助「提前18天用光」

大陸疫苗59歲以上不能施打　王世堅：光BNT就收購1億劑

中、日對峙釣魚台　國民黨喊話蔡英文「重申主權」：辣台妹快辣起來

愛情摩天輪喊卡！陳其邁提新計畫替代

陳時中指「馬英九與陸接觸」　馬辦：綠營只剩抹紅一招

國民黨團籲陳時中調降自費篩檢費用至4500元

更多熱門

相關新聞

羅秉成接任政院發言人：另一個斜槓人生

羅秉成接任政院發言人：另一個斜槓人生

自丁怡銘請辭後，行政院發言人懸缺3個月之久，過去皆由行政院秘書長李孟諺暫代，18日行政院長蘇貞昌在院會中拍板，政院發言人職務今起由具法學專業背景的政務委員羅秉成兼任。羅秉成表示，這算是另外一個斜槓人生，去年11月下旬接獲院長徵詢後，基於團隊需求，他願意接受這個挑戰。

江啟臣籲羅秉成：落實蔡英文「溝通溝通再溝通」

江啟臣籲羅秉成：落實蔡英文「溝通溝通再溝通」

羅秉成接政院發言人　時力肯定：適任人選

羅秉成接政院發言人　時力肯定：適任人選

行政院發言人　政務委員羅秉成兼任

行政院發言人　政務委員羅秉成兼任

過年甩肉就靠桌球！　跨黨派立委以球會友

過年甩肉就靠桌球！　跨黨派立委以球會友

關鍵字：

羅秉成丁怡銘高虹安

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

王大陸「背後環抱」貼臉李沁被罵翻！

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

曾國猷離婚！前妻：當初會嫁全因公公是曾志偉

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

更多

最夯影音

更多
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面