羅秉成兼任政院發言人　高虹安籲：別再做梗圖攻擊在野黨

▲行政院政務委員羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年因公然誣陷牛肉麵業者使用萊劑，主動請辭獲准。行政院今（18日）宣布，由具有法學專業背景的政務委員羅秉成兼任政院發言人。對於政院新的人事案，民眾黨團副總召高虹安表示，應恪守行政中立原則，好好肅清團隊，別再做梗圖攻擊在野黨。

高虹安表示，羅秉成具有法學跟人權背景，未來要行政院與立法院在修憲、人權等相關議題會有相關合作，應該是適合的人選。

不過，高虹安也提醒，丁怡銘日前有諸多爭議與不當言行，包括指揮發言人室的小編團隊做梗圖攻擊在野黨，羅秉成做為新任發言人，應該重新檢視人員配置及職能訓練，真正恪守行政中立原則，好好肅清團隊。

羅秉成表示，自己在做政委前，是做律師，這算是另外一個斜槓人生，沒預期到有一天會接任發言人工作。在律師工作每個案子都是一個挑戰，即便來到政府部門轉任公職，做的是政策，但每一個任務也都是挑戰。

羅秉成說，行政團隊是一體的，大家要共同合作跟溝通，在發言人出缺情況下，秘書長李孟諺一肩承擔，自己做為行政團隊一員，也責無旁貸，去年11月下旬獲院長徵詢是否有意願接任，「我沒有太多掙扎、糾結，基於團隊需求，我也願意接受這挑戰、樂於學習，這是一個很嚴峻的挑戰」。