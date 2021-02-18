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科興疫苗明天抵港！　林鄭月娥率先接種：抗疫工作進入新里程碑

▲▼中國大陸科興生物（Sinovac）。（圖／路透社）

▲科興生物（Sinovac）。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

各國陸續開打新冠肺炎疫苗，香港也將於明（19）日收到大陸研發的疫苗。香港特首林鄭月娥今（18）日宣布，下周將展開疫苗接種計劃，而她也會施打明天抵港的科興（Sinovac）「滅活技術」新冠疫苗。

林鄭月娥稍早在臉書發文說，今天是大年初七「人日」，也是港府放寬社交距離措施的首日，她呼籲市民在酒樓吃飯、美容院做臉及戲院看電影時，也別忘了做好防護措施，並遵守進入指定場所的規定，包括使用手機掃描「安心出行」二維碼。

她重申，「安心出行」軟體並不涉及市民做登記，使用者出行的記錄只存在自己的手機裡，個人行蹤絕不會外洩，因此不構成隱私風險，「我現在進入政府辦公大樓或探訪各類處所時，都已習慣拿手機『掃一掃』，記錄行程，以方便日後聯絡。」

▲▼港首林鄭月娥使用「安心出行」APP。（圖／翻攝林鄭月娥臉書）

▲港首林鄭月娥使用「安心出行」APP。（圖／翻攝林鄭月娥臉書）

「政府剛剛公佈了由下星期開展的疫苖接種計劃，標誌著香港的抗疫工作將進入一個新的里程碑。」林鄭月娥也承諾會接種首批抵港的疫苗，她也透露「現在看來，我會『打』的將會是明天抵港在內地研發和生產的科興『滅活技術』新冠疫苗。」

另一方面，前總統馬英九以及中廣董事長趙少康等人近日紛紛表態，呼籲政府考慮接受「陸製疫苗」。但陸委會發言人邱垂正今（18）日卻表示，經過向疾管署了解，自從疫情以來，陸方並未透過兩岸醫藥衛生合作協議管道，向我方提供陸資疫苗相關資訊，沒有主動表達願意提供疫苗與我方使用。

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