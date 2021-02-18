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尊重百年民俗兼防疫作為　黃偉哲：鹽水蜂炮縮小規模集中施放

▲▼鹽水蜂炮。（圖／記者林悅翻攝）

▲為崇敬神明和尊重百年民俗活動不中斷，今年鹽水蜂炮已綁好的炮城，將全部集中在鹽水國中依序施放，集中施放區不開放一般民眾進入，實聯制全面防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府18日與鹽水武廟召開蜂炮集中施放計畫會議，會中做成相關結論，為崇敬神明和尊重百年民俗活動不中斷，今年鹽水蜂炮已綁好的炮城，將全部集中在鹽水國中依序施放；另也感謝武廟配合政府防疫，集中施放區不開放一般民眾進入，實聯制全面防疫，兼顧地方民俗活動與防疫作為。

台南副市長趙卿惠上午與市府民政局長顏振標、衛生局長許以霖和交通局、教育局、環保局、消防局、警察局等相關單位，前往鹽水武廟召開蜂炮集中施放計畫會議，會中確認今年鹽水蜂炮縮小範圍，將於2月26日下午18時至24時全部集中在鹽水國中依序施放，武廟將製作工作證，需憑證才能進入鹽水國中集中施放區。

市府表示，感謝鹽水武廟全力配合政府防疫作為，鹽水蜂炮是百年民俗活動，今年將縮小範圍集中施放，且為維護安全，不開放一般民眾進入，僅提供炮城施放人員及神轎進入，「尊重百年民俗活動、崇敬神明和實聯制全面防疫，達成三贏」。

會議提及，已完成製作的炮城請於2月19日上午12時前向武廟提出登記，武廟工作人員將前往拍照並由消防局檢查合格才可施放。

▲▼鹽水蜂炮。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲補充指出，基本上武廟的主炮是已經不再設置了，那民眾自己自發地30幾座的炮城基本上還是希望他們可以放，為了安全、為了民俗、也為了防疫。

但是基於防疫的需求，市府還在做人流管制的計畫，因為主辦單位還是得提送防疫計畫來經過核准，所以這個防疫計畫就是對於人流管制要怎麼管制，那所以說市府應該可以跟社會再說，對於鹽水蜂炮今年規模改變可以舉辦，那規模就是說主炮塔沒有，但是其他的炮城有，那規模改變的意思就是說，對於是不是開放外地的民眾來去犁炮城，就是群聚起來讓蜂炮來射，這個部分可能就沒有辦法，所以市府要求對於人流管制。

▲▼鹽水蜂炮。（圖／記者林悅翻攝）

那至於繞境的部分，黃偉哲說，市府尊重廟方的需求，因為其他的廟宇也是有在繞境，只是繞境必須對人流做管制，所以還是得請他們提防疫計畫，市府來審。

▲▼鹽水蜂炮。（圖／記者林悅翻攝）

對於外界質疑對於這樣的一個人流管制，可能造成一個防疫破口，有沒有說最後會開啟所謂的「天眼」來監控居家隔離或是自主管理的這些人，不得參加這樣的一個活動，黃偉哲說不排除啟動天眼監控，對於還在居家管制、居家檢疫或是在自主健康管理的，市府是不鼓勵去，因居家檢疫的人當然不能出來啊，這是確定的，自主健康管理的人，市府也不希望他往人潮聚集的地方去，因此對於必要的設施，包括天眼或是其他的設施，市府都在考慮的範圍之內，所以因此對於這個部分市府會嚴格做好把關。

▲▼鹽水蜂炮。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲也說，最糟糕的情形就是說，只許當地鹽水的人來參與，如果真的是人流管制不易的話，因為在過去的時間也都允許當地人能自由出入，但是外地人市府可能今年希望做一些管制。

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