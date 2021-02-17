再5天開學！雲林「240校大消毒」防疫　訪客量體溫戴口罩實名制

▲雲林縣於寒假期間加強校園環境防疫，預計在21日開學前完成轄內240所學校環境消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣於寒假期間加強校園環境防疫，預計在21日開學前完成轄內240所學校環境消毒。雲林縣政府因應疫情，採購460萬片防疫抗揚塵口罩於寒假前已發配到各幼兒園、國中小學及縣內公私立高中職，將在開學發放給學生和教職員。
雲林縣長張麗善表示，各鄉鎮市公所已排定消毒時程，將利用5天時間完成240所縣立高中、公私立國中小學校園公共環境消毒作業，另教室空間及課桌椅則由各班級導師執行消毒措施，消毒期間校園不開放。
張麗善指出，22日開學後，各校學生仍維持落實自主健康管理，包含量體溫、戴口罩等措施，進校後有發燒或呼吸道疾病者，將進行隔離並通知家長帶回、返家休養。此外，訪客進校園照常實施實名制登記、量體溫及酒精消毒，並須戴上口罩才能入內洽公。
▲雲林縣於寒假期間加強校園環境防疫，預計在21日開學前完成轄內240所學校環境消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
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