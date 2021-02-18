絕美「鋼絲棉煙花」爆紅　燃燒達2000度遭陸官方責令下架

▲「鋼絲棉煙花」春節期間在網路上爆紅。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸春節期間「鋼絲棉煙花」在網路上爆紅，不少網美利用視覺暫留的成像原理，拍出絢爛無比的光影效果，也讓這款類似仙女棒的手持煙火在購物網站上熱銷。不過，大陸國務院安委辦16日以鋼絲棉燃燒溫度高達2000℃以上，極易引發火災或造成人身傷害為由，要求「目前在實體店面和網路平台銷售的鋼絲棉煙花，全部下架並妥善處置。」

▲陸官方責令下架後，仍有部分網店販售「鋼絲棉煙花」。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，目前仍有不少商家在電商平台上公開出售「鋼絲棉煙花」。經咨詢多家相關網店，客服表示，春節後會正常發貨，按照下單順序安排。有的客服則稱，目前訂單較多，發貨量較大。

至於被詢問「鋼絲棉煙花」是否安全可靠時，相關網店客服則回應，使用時需要多注意安全，並附上使用說明，「請嚴格按照以上注意事項進行玩耍，才能高效安全，快樂體驗，否則後果自負，創意產品玩耍屬於個人意願，我們賣的只是金屬絲和創意技術分享。」

▲「鋼絲棉煙花」利用視覺暫留的成像原理，拍出絢爛無比的光影效果。（圖／CFP）

據瞭解，這款爆紅的「鋼絲棉煙花」不屬於冷光煙火，和「仙女棒」或蛋糕上的小煙火也不盡相同。根據大陸國務院安委會辦公室通知指出，鋼絲棉是易燃危險物品，燃燒時具有煙火效果，燃燒溫度高達2000℃以上，極易引發火災或造成人身傷害。