外婆與奶奶是「親姊妹」　她長大見爸媽傻了！網狂問：身體健康嗎

▲媽媽與爸爸竟是表兄妹！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「早期社會裡近親結婚是很平凡的事嗎？」一名女網友困惑表示，從小一直對外婆與奶奶、爸爸與媽媽的血緣關係，感到無比好奇，因為兩位長輩老是以「排行暱稱」互叫，直到她某次鼓起勇氣詢問媽媽，外婆與奶奶的真實身分，沒想到真的是親姊妹，讓原PO內心感到無比衝擊「那我爸媽算是近親結婚嗎？」

一名女網友在《Dcard》透露，小時候總是聽到外婆或奶奶，以家中排行的「老幾」互稱，當時年幼懵懂的原PO，沒特別注意兩位長輩的特殊關係，如今長大後，原PO越想越不對勁，原來外婆或奶奶真的是「親姊妹」！

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更衝擊的是，原PO的爸媽是近親結婚，「因為小時候家庭樹沒學好，上網查也查不太到關於這種問題的答案。」原PO也回憶童年糗事，老師看家長簽名，都會莫名驚問「哇你爸媽一樣的姓氏欸！以前不是同姓氏不能結婚嗎？」而原PO都只是微笑應對，「我以為爸媽姓氏一樣很正常...」

文章曝光後，底下網友嚇到吃手手之餘，也對原PO一家人的身體狀況感到好奇，「如果你真的是近親的小孩，你身體健康狀況好嗎？」「近親通婚只是容易有遺傳疾病，但不代表一定會有，反正在早期立法前結的婚嘛，就當親上加親的概念囉」、「我家也有一樣狀況，叔叔和嬸嬸是表兄妹，阿嬤跟姨婆是姐妹，那時生堂妹，醫生有說可能有唐氏症，好險沒有，堂弟也沒有」。

▲原PO回應，一家人健康狀況良好！（圖／翻攝Dcard）



對此，原PO在留言串解答，「（健康）非常好～家裡也沒有任何遺傳性疾病！」不過，原PO並沒有勇氣去追問爸媽是如何在一起的，只向媽媽確認外婆或奶奶的關係，果真得到「親姊妹」的答案。

根據民法第983條現行條文，若有以下關係，確實不得結婚：



一、直系血親及直系姻親。



二、旁系血親在六親等以內者。但因收養而成立之四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限。



三、旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。



前項直系姻親結婚之限制，於姻親關係消滅後，亦適用之。第一項直系血親及直系姻親結婚之限制，於因收養而成立之直系親屬間，在收養關係終止後，亦適用之。