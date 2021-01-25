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交往2個月！男友奶奶欲動用「國稅局人脈」查身家...她怒：踩底線了

▲情侶,夫妻,男女（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名女網友控訴男友的奶奶嚴重影響到兩人的關係。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

有些長輩對家裡的兒子相當保護，導致過度干涉對方結交的女性朋友。一名女網友表示，男友的奶奶是個控制狂，不僅強烈干涉男友的人生，甚至還想動用國稅局的人脈要去查她身家，讓她非常反感，直呼「已經踩到底線！」

一名女網友在Dcard上發文表示，她跟男友交往2個月，卻時常受到對方奶奶的干擾，因男友的奶奶是一位控制慾很重的人，不僅會強烈干涉男友的人生，甚至還會強制幫他決定工作。她說，上個月第一次見到男友奶奶時並不是正式見面，而是他奶奶特地來堵人，一見面就立刻下馬威，不停貶低原PO的學歷，還對她要唸研究所嗤之以鼻，讓她非常不舒服。

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▲老人,看診,問診,醫院,照護。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女網友的男友奶奶對她的家境非常在意。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO接著表示，奶奶還會把男友特地支開，然後開始關心她的家庭狀況，甚至隨意評價她的父母讓她覺得很莫名其妙，並氣憤表示，他們家孫子輩學歷好的也跟她差不多而已，其他的孫子的學歷都不怎麼好，而且自己家境也是爸媽努力來的，其他人真的沒什麼好說嘴的。

沒想到事後某天，男友竟來跟原PO說他奶奶吵著要她的名字，說要叫在國稅局的女兒查她家境，擔心她家境不好拖累男友，雖然她表示自己家境不怕人家查，而且她男友也沒有告訴奶奶，但這樣的行為已經嚴重踩到她的底線，讓她感覺非常差。

最後原PO忍無可忍，上網控訴男友奶奶的種種行為，並詢問「公務人員這樣子為私慾隨便調閱人民資料是合法並且輕輕鬆鬆的嗎？」

▲▼女網友上網控訴男友奶奶的誇張行徑。（圖／翻攝自Dcard感情版）

▲男友奶奶踩到她的底線了。（圖／翻攝自Dcard感情版）

許多網友見狀後紛紛留言建議原PO「快逃」，「知道奶寶嗎？媽寶的升級版」、「請男友處理吧， 對付這種強勢的態度，就是不要被她情緒影響，因為她就是要讓妳生氣」、「在那裡查民眾資料都是有記錄的不可以亂查」、「她如果真的拿到資料，妳直接匿名向他們主管檢舉」。

但也有網友表示，其實公務人員要看人民資料是蠻容易的，看警察輸入身分證資料跳出來一堆就知道了，合不合法是另外一回事，但前提是有辦法舉證他沒按照規定調閱資料，否則也無法對她提出什麼有效的行為，建議原PO「分手比較好 」，必竟如果對方家長反對，嫁進去也不一定好過。

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