魔幻的雲洞圖書館　如有機生物蟄伏海陸交界

在海陸交接處的建築，可以是怎樣的形式，才能接合兩種不同概念的地景？由馬岩松所帶領的MAD建築事務所，要在中國南端重要海島城市海口建造「雲洞圖書館」，提供了一個既自然又魔幻的設計，可作為這項提問的回應。

海口，曾是海上絲綢之路重要的一站，如今隨著中國大力發展國內建設，在海南國際旅遊島、海南自由貿易區的陸續建立，讓海口的國際影響力與日俱增。這座「雲洞圖書館」地處海口灣畔的世紀公園，面朝南中國海，是海口沿海公共空間啟動計畫七大涼亭的起始點。

建築由白色混凝土一體澆築成形，設備管道藏匿在混凝土腔體，將設備對空間的視覺干擾降到最低，讓空間內外合一如團。複雜曲面混凝土將天花板、牆、地融成一體，而大大小小的孔洞如生物的有機呼吸孔，不僅帶來微風流動，也引入了自然光線到空間深處。

如此如雲洞也如蟲洞的形貌，使得內外既呈現有機形態的建築結構，建築空間也在當中轉化形成多個半室外空間和平臺──占地690平方米、得存放萬本書的圖書館，容涵咖啡廳、閱讀區與屋頂露臺；而坐為公共服務區的濱海步道驛站，則擁有洗手間、淋浴間、飲水區與自行車停靠區...

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