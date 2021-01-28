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嘉義市鼓勵借閱電子書　防疫提升座位調整梅花座

▲▼ 嘉義市圖書館加強防疫 座位調整梅花座 提供讀者安心閱讀環境 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市圖書館防疫提醒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新冠肺炎疫情，嘉義市文化局宣布，即日起於文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館三個館舍座位區實施梅花座，以保持社交安全距離，同時也籲請民眾進入場館配合防疫措施，建立安心的閱讀環境。

▲▼ 嘉義市圖書館加強防疫 座位調整梅花座 提供讀者安心閱讀環境 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市各圖書館座位皆調整梅花座 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府文化局表示，三座圖書館同步於閱覽區、閱報區、普通閱覽室改採梅花式安排座位，並在閱讀桌與閱報區座位上標示打叉的圖案，代表該座位不可坐，提供市民安心又安全的閱讀環境。以文化局圖書館的普通閱覽室為例，已將原本200個座位調整為100個座位，以拉開安全距離。另外，三個館舍都有實施入館須佩戴口罩、實名制、量額溫與酒精消毒等程序，也會不定時進行館內清潔消毒。

▲▼ 嘉義市圖書館加強防疫 座位調整梅花座 提供讀者安心閱讀環境 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文化局指出，2020年因新冠肺炎影響，圖書館電子書借閱率較前(108)年增長了1倍，歡迎民眾多加利用電子書借閱平台https://reurl.cc/exdmDM，每人一次可借閱10本書(含實體書與電子書)。

此外，文化局圖書館暨各分館過年期間將於2月11日(四)除夕至2月15日(一)初四休館，2月16日(二)初五全面開館，有關開放時間、借閱規定等詳細資訊可上市府文化局官網(http://www.cabcy.gov.tw/web/LibraryResource)查詢。

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