打錯發票「800元變80萬」！工讀生急哭：報錯扣打用光　要直接罰了

▲工讀生打錯發票，店家「報錯扣打」用完急喊：「要直接罰錢了。」（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者趙蔡州／綜合報導

台北萬華西門町有一間美妝店16日發生烏龍結帳案，工讀生在替一名女子結帳時，不小心把845元誤植為845845元，讓百元商品直接暴增到80萬，加上報錯限額已經用完，若找不到回來就只能賠錢，讓他們真的非常焦急「拜託網友們幫忙協尋了！」

業者在臉書社團「爆廢1公社」焦急說，他們的店在萬華武昌街二段，一名工讀生16日下午替一名小姐結帳時，不小心把5瓶護髮油845元誤植為845845元，「（工讀生）不小心多按了金額，我們真的很急。」

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原PO進一步透露，由於他們已經把報錯限額（3次）全部用完，才希望能把發票找回來，「若非不得已，也不想麻煩大家」、「希望廣大網友幫忙協尋！」

▲國稅局表示，若業者開錯發票，也無法收回作廢重開，將根據發票所載銷售額處1%罰鍰。（圖／本報資料照）

其他網友看了貼文後，紛紛幫忙推文高調，也有人說「幫轉，希望你們能順利解決，不然都沒法安心」、「希望你們能早日找到」。也有網友表示，若原PO真的找不回發票，加上已用光報錯限額，可能就要直接繳罰款了。

其實2018年也有薑母鴨店不小心開了65萬元發票。國稅局當時表示，若業者開錯發票，也無法收回作廢重開，將根據發票「正確銷售額」處1%罰鍰，罰鍰最低為1500元、最高為1萬5000元，因此原PO可能會被開罰1500元。