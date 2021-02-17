傳飛官不滿共機擾台PO文揚言退伍　空軍：完全不是事實

▲共軍運8反潛機。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

農曆春節假期期間，中共解放軍連續3天、派遣4架次共擊擾台，傳出有空軍官兵坦言每次升空的壓力都很大，不滿表示「這片天空是拿來守護，不是拿來政治操作」，揚言指出「如果今年上層再無作為，我年中就簽退」。對此，空軍司令部17日駁斥「內容子虛烏有」，完全不是事實。

一名飛官15日以匿名的方式，在社群網站Dcard上PO文，表示自己三年前培訓完成開始加入飛官，本來是個夢想，但2020年共機繞台次數接近400架次，幾乎是每天，一開始上機帶著榮譽感，但現在上機只是無奈，「難道就沒有政府官員願意向對岸喊話嗎？面對這種消磨戰真的快崩潰了」。

該名飛官也說，如果今年上層再無作為，決定在今年中簽退，「反正賠償金遠不如外面機師年薪，我們飛可以，但你們也要有作為」，不是每次共機擾台就派底下的人去追，上層卻躲在後面不敢向對岸喊話，作為飛官當初為的是保家衛國，不是為了造成對立的籌碼。

對此，空軍司令部17日晚間駁斥「內容子虛烏有」，完全不是事實，呼籲媒體報導新聞，應謹慎引述網路「匿名訊息」來源，以避免助長有心人士藉網路散播「假訊息」的手段，達到攻擊政府威信、破壞國軍士氣與內部團結的目的。

空軍司令部強調，針對共機不斷侵擾我西南空域，空軍全體官兵士氣高昂、團結一致，始終站在守護領空安全的第一線，堅守崗位，確保國家安全，籲請國人放心。

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