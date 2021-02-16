運8反潛機擾台遭廣播驅離　過年共機來3天、累計4架次

▲共機16日進入我西南空域。（圖／國防部提供）



記者黃巈禾／台北報導

過年期間，我國仍飽受共機侵擾。軍事迷16日記錄到共機進入我西南空域，而我空軍升空攔截驅離，美國海軍外包偵查機N9191也出現在西南空域附近。對此，國防部16日晚間證實共機擾台一事。

根據臉書粉絲專頁「台灣西南空域」指出，共軍上午又派一架運8反潛機進入我西南空域，而我空軍再次升空攔截，並在9時09分實施廣播驅離。不過，特別的是，美國海軍外包偵查機 N9191 也出現在我西南空域。

國防部16日晚間證實，一架運8反潛機上午進入我西南空域，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。而這也是過年期間第3天擾台，3天下來累計4架次共機。

根據國防部公開資料顯示，共機自2月以來擾台累積達14架次，分別為2月1日運8反潛機1架次，2月2日運8技偵機1架次，2月4日運8電偵機1架次、運-8技偵機1架次，2月5日運8反潛機1架次， 2月6日運8技偵機1架次，2月7日的運8反潛機2架次，2月8日殲16的2架次，2月13日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次，2月15日的運8反潛機1架次；以及2月16日運8反潛機1架次。