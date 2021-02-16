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試車撞成V字2死1傷　妻睡夢中聞夫死訊崩潰：睡前才收到他的影片

▲▼彰化和美試車2死。（圖／民眾提供）

▲周男與友人試車，卻發生2死1傷的重大車禍。（圖／民眾提供）

記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣和美鎮15日凌晨1時30分許發生2死1傷的重大車禍，周姓車主與詹姓乘客雙雙被拋飛車外，當場死亡，後座的杜姓乘客僅受到輕傷，但受到極大驚嚇。「他跟我說約來認識新朋友。」在睡夢中接獲丈夫死訊的周妻難過表示，事發前還有收到丈夫傳來的影片，哪知道一覺醒來就此天人永隔。

據了解，當時聚會後眾人疑似試車，開著該輛百萬名車飛快行駛在國道3號路段，途中卻因不明原因失控，高速自撞護欄，周男與詹男雙雙拋飛出車外，橫躺柏油路面慘死，而後座的杜男雖然僅有輕傷，意識清楚、尚能言語，但也受到極大驚嚇。

由於事發地點距離詹家不遠，詹妻剛從超商返回家中，突然聽到一聲巨響，沒想到卻目睹丈夫殞命，當場情緒潰堤。詹母難過地說，兒子高中畢業之後就去當兵，在空軍防空暨飛彈指揮部擔任下士，原本11月就要退伍，如今卻意外身亡。

▲▼彰化和美試車2死。（圖／記者游瓊華翻攝）

▼▲車身撞成V字，嚴重毀損。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼彰化和美試車2死。（圖／記者游瓊華翻攝）

而周姓車主的妻子也表示，「他跟我說約來認識新朋友」，14日晚間還有收到丈夫傳來的訊息，是他們聽汽車引擎聲的影片，後來時間晚了就去睡覺，哪知道會在睡夢中接到死訊，這才急忙趕到彰化處理後續事宜。

周妻透露，她和丈夫是做網拍起家，出事的百萬轎車是2014年2月出廠的，新車價約200至250萬元，「他只說要外出跟朋友吃火鍋」，沒想到就這樣一去不回。警方初步研判，肇事原因有可能是超速，不過，詳細的死因仍有待檢方會同法醫相驗後，才能確認。

▼汽車殘骸散落一地。（圖／民眾提供）

▲▼彰化和美試車2死。（圖／民眾提供）

▲▼彰化和美試車2死。（圖／民眾提供）

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