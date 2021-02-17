沈富雄提7大質疑：陳時中把誤判說成危機　真是太神了

▲陳時中上廣播節目時接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）



記者黃巈禾／台北報導

衛福部長陳時中17日接受專訪時表示，衛福部桃園醫院院內感染事件是一年來最大危機。對此，前立委沈富雄提出7項質疑，並諷刺地說「把誤判說成危機，真是太神了！」

沈富雄17日在臉書表示，陳時中說部桃事件終於徹底地過去了，在等中央防疫中心及陳司令官的總結論前，陳時中的神邏輯讓人無法理解，包括一、陳時中說「部桃是全台最乾淨」，正確說法應該是，部桃回到與全台各地一樣乾淨，台灣是無毒的世界，部桃也一樣；二、陳時中對部桃的初步檢討是分艙分流有問題，分艙分流也許不夠完美，但影響不大，頂多是指標案例838傳給2人或4人之別而已。

沈富雄指出，三、部桃事件前後一個月期間，以美國疫情為準，修正人口數後，台灣應有確診病例約300000人，而部桃病例只有21人，這是空前的神蹟，對去年上半場全民防疫心理動員的考驗，滿分可喜可賀，不必謙虛，陳時中卻畫錯了重點，把它歸功於兩度擴大防火牆的成效，仔細檢視21人的感染路徑，部長之言差矣；四、病毒「清零」的意義要好好向國人解釋，可喜可賀應與國人分享，可喜之處何在？台灣一直是處於「無毒」狀態。

沈富雄再指，五、血清抗體檢測的結果快要出來了，如果抗體呈陽數／確診數趨近1，則台灣的奇蹟更是無人可比，司令官最好多想一下再開口講故事；六、陳時中昨天說明年春節前後國人可以出國旅遊了，為什麼要等一年？不是都早打疫苗了？是旅遊國怕台灣旅客，還是怕台灣旅客帶回病毒？口中的變數是病毒變種，果真，就真的是遙遙無期，司令官的思維可以如此保守悲觀？

最後，對於陳時中說部桃院內感染事件是一年來「最大危機」，而最緊張的時刻是1月18日成立前進指揮所那一天，沈富雄認為，把誤判說成危機，真是太神了。