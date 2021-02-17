沒空洗澡、洗頭照樣當女神！9個小技巧顧髮質、自帶香氣　出門省時又輕鬆

▲有些人的生活習慣是早上睡醒後洗澡、洗頭，以清潔乾淨的身體迎接一天的開始。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

不少人會在早上出門前洗澡，讓身體和頭髮都保持最佳清潔狀態，但有時候追劇熬夜，或是有煩惱整夜睡不好，隔天早上根本爬不起來，連吃早餐都沒時間了，更不用說還要洗頭洗澡，就這樣出門心裡老覺得過不去，國外網站《Bright Side》整理了9個技巧，能幫助晨起無法沐浴的人，甩開油膩的頭髮和膚況，以及睡了一晚身上的汗味，運用這些方法輕鬆就能自信出門見人，維持好形象。

1、噴蘋果醋

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準備一瓶以一杯水和2湯匙蘋果醋調合的容液，在沒空洗頭洗澡的時候，將蘋果醋噴在頭髮或皮膚上，蘋果醋可以幫助恢復皮膚平衡狀態，也能使髮質看起來亮麗。擔心醋味被人發現？只要頭髮乾燥了蘋果醋，氣味自然就會跟著消失。

2、噴織物芳香劑

雖然早上沒有使用香皂或沐浴乳洗澡，身上還是可以香香的！只要讓衣服聞起來味道清新舒服就不怕被人發現沒洗澡的事情。平時使用於布製沙發或窗簾等織品的芳香劑也能用於衣物上，出門前將衣服噴上一些織物芳香劑，有助於消除異味並維持香氣，和人相處時不僅自己心情上更自在，也能打造出清新形象。

3、使用吸油面紙

如果早上沒有時間洗臉也沒關係，吸油面紙是你的好朋友。雖然吸油面紙無法像洗面乳清潔效果這麼好，但適時使用還是能減少臉上的油光；使用方法很簡單，只要用吸油面紙輕壓臉、脖子和胸口等易出油的部位，即可吸收皮膚上多餘的油脂，讓毛孔得以好好呼吸。

4、撒上爽身粉

身上會有難聞氣味，有一部分是因為出汗後沾附上細菌氧化形成異味。睡眠時身體出汗早上又沒空洗澡，匆忙出門導致汗流更多，不想讓異味一直跟著，出門前可以在身體容易出汗的部位，像是腋下和雙腳撒上少量爽身粉，爽身粉的成分有助於吸收汗味、保持身體乾燥，有些產品還帶有香氣，簡單就能擺脫臭味。

5、使用乾刷

如果早上來不及洗澡，可以使用動物毛製成的乾刷，如猪鬃刷按摩身體，有助於去除部分死皮，還能刺激血液循環，讓人一早精神更振奮清醒。

6、以毛巾或濕布擦拭

除了乾刷之外，也可以使用稍微沾濕的毛巾或嬰兒濕巾擦拭身體，簡單就能拭去睡了整夜身上的汗水和皮屑，不過要注意因為臉部和私密處肌膚較敏感，應使用專用的擦拭紙巾。

7、擦乳液、噴香水

只要身上自帶香氣，就不容易被人發現沒洗澡的事實；所以出門前噴上香水，或是擦上有香味的乳液掩蓋體味是很多人會使用的方法。希望一整天都能hold住香味，擦在身上某些特定部位更有用，主要是擦在身體容易感覺到脈搏的部位，像是手腕、脖子、手肘內則等。

8、使用乾洗髮

頭髮是影響個人觀感的關鍵因素之一，頭髮油膩或髮質毛躁都難以給人好印象，早上出門前洗頭弄造型當然是再好不過，但有時候睡過頭來不及洗，為了確保頭髮看起來還是乾淨好看又有型，可以使用乾洗髮，先將頭髮分區，接著把乾洗髮噴撒在頭髮根部，靜置一會兒，就能擁有一頭清爽秀髪。

9、塗抹精油

皮膚出汗出油加上細菌，很可能會讓身體散發異味，可以使用帶有薄荷、柑橘或檸檬等香精的精油，這些水果除了充滿清新宜人的香氣之外，還因具備抗菌特性能幫助消除惡臭，在容易出汗的部位塗抹一點就能發揮作用。

大多數人每天都會洗澡，沐浴讓人神清氣爽，而且讓身體變得乾淨，但要注意不要過度清潔，像是使用過多的沐浴乳、香皂，沖溫度過高的熱水，都會破壞皮膚原有的防禦機制，帶走皮膚中某些有助於保持膚況健康的微生物，反而容易讓皮膚受損。