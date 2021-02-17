電鍋黑到爆！她靠1招不用刷…PO驚人「前後對比照」：差超多

▲電鍋外鍋越刷越黑，讓婆媽們好困擾。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

過年又蒸又煮累壞一群婆婆媽媽，年後開始刷洗鍋具更是崩潰！面對又黑又髒的電鍋外鍋，不清洗礙眼傷身，還可能使感應熱的能力變差，但又不知該如何刷洗嗎？女星余皓然分享獨家秘訣，只要使用「一款水果」，就能清潔溜溜超亮白，前後對比照一曝光，震驚所有人，就連家事達人也忍不住稱讚，是很聰明的作法。

余皓然在《媽媽好神之俗女家務事》節目中指出，對於家庭主婦來說，電鍋是個好幫手，但蒸東西偶爾湯汁外流，長期下來電鍋裡藏汙納垢超級黑，自曝過去都使用刷子刷洗，卻會破壞外鍋表面，恐讓食物汙漬吸附其中，越洗越髒。後來父親傳授使用「檸檬皮」，竟有出乎意料的好效果。

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余皓然接著說，只要在電鍋裡倒入少許水，將切片的檸檬放入，插上插頭蒸煮一下後拔除，讓「檸檬水」在裡頭泡到第二天，隨後再去清洗就能像新買的一樣超級光亮，她也不藏私的將秘訣傳授予好友，並PO出驚人前後對比照「差非常多」。而她也提醒大家，插頭千萬別插到隔天，若等水分全蒸乾了，髒汙殘留情況可能雪上加霜。

▲▼女星余皓然友人也用檸檬洗電鍋，前後對比照超級驚人。（圖／截自《媽媽好神之俗女家務事》YouTube）

家事達人陳映如也大讚余皓然的方法非常聰明！由於電鍋外鍋都是放水，時常煮到乾掉，若單純白白霧霧一片其實只是水垢，平時清洗電熱水瓶的檸檬酸也可用於清潔電鍋外鍋。而水果檸檬意義也相同，酸類物質的確可清除水垢，但她也直言，檸檬因酸度較低需要浸泡除垢的時間也較長，得泡一個晚上。

陳映如接著說，若改用檸檬酸，只需25克蓋過髒汙，按下電鍋電源滾了後再泡1～2小時即可。她也提醒，許多人家中的傳統電鍋，外鍋為「鋁」的材質，千萬不能用小蘇打粉去刷洗，會越刷越黑，得確定為「不鏽鋼材質」才能使用小蘇粉，順利刷除汙垢。





▲用檸檬來洗鍋具，是許多婆媽的秘密武器。（示意圖／Pixabay）