為兒再下廚！90歲老母親「駝背守爐」煮蛋腸　萬人淚讚：好感動

▲90歲的媽媽為了家人親自下廚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

農曆春節最重要的就是全家團圓吃年飯，一名男網友日前發文表示，媽媽已經90歲了，平時因體力不好所以早已不下廚，但是因逢年節，所以堅持守爐製作「手路菜」蛋腸。媽媽親手下廚的照片曝光後，讓2.5萬人看了相當感動，還有網友直呼，「有媽的孩子像個寶」、「這真的是阿嬤私房菜」。

這名男網友在「爆廢公社公開版」上發文表示，他的媽媽已經90歲了，因為平時體力欠佳，所以早已不進廚房；但是，日前因正逢春節，於是媽媽便為了家人再次出手，駝著背、坐在紅色的塑膠椅上，費心製作「手路菜」蛋腸。

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原PO表示，蛋腸雖然看似是道簡單的料理，但若沒有守在爐邊不斷攪拌，就很容易「爆漿」；因此，當他看見媽媽的背影時，也忍不住直呼「給阿母拍拍手！」

▲製作蛋腸需要守在爐邊不斷攪拌。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

照片曝光後，網友紛紛留言回應，「家有一老，如有一寶」、「超好吃的，我超愛吃，讚」、「好棒的阿嬤！阿嬤的背影讓我好感動」、「羨慕有阿嬤，羨慕有傳統蛋腸」、「家裡有阿嬤會做真好」、「要感恩」、「好吃！原PO真幸福」、「好偉大啊」、「真的是阿嬤私房菜」、「我也都自己做，是婆婆以前還在時教我的，這是我老公的最愛」。

此外，也有不少網友留言指出，蛋腸其實是基隆的特產，所以很多住在其他縣市的民眾都沒有吃過，「基隆特產吧！會在滷味店看到蛋腸」、「基隆的家鄉味」、「這只有基隆才有」、「基隆人才懂」、「都只有在回基隆才吃得到」、「沒看過這道，哪裡有在賣？高雄人」、「不知道這東西耶！看起來好好吃哦」。

▼金黃色的蛋腸超好吃。圖與本文無關。（圖／ETtoday資料照）