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春節躲家長訊息！老師偷改「超中二」LINE名...被揪出崩潰：我是腦殘

▲▼安卓手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名老師為了避免春假期間被家長打擾，每年都會將LINE上的名稱改掉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

一名老師表示，為了躲避過年連假期間，眾多家長的問候訊息，每年他都會偷偷改掉LINE上的名稱，好讓家長搜尋不到。今年他將名字改成知名動漫歌曲名「殘酷天使」，原以為可以順利度過連假，想不到最後還是被家長在群組中找到他，還標記他新年快樂，讓他瞬間出糗，羞愧的說「我是腦殘的『殘』吧…」。

一名老師在Dcard有趣板發文表示，許多有在安親班、補習班或是在學校擔任老師的人都知道，為了能在假日時不被打擾，他會偷偷的將LINE名稱改成別的，通常會用英文名字來躲避家長們的騷擾，而這招在過年期間確實也達到了不錯的效果，在年假的前幾天完全沒有家長找到原PO。

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▲▼網友發文表示，LINE名稱改為《殘酷天使》後，反被家長揪出。（圖／翻攝自Dcard有趣板）

▲網友發文表示，LINE名稱改為《殘酷天使》後，反被家長揪出。（圖／翻攝自Dcard有趣板）

眼見真的都沒家長找他，於是這名老師便得意忘形的將LINE名稱改成知名動漫歌曲《殘酷天使》，想說「要反串就來個大一點的」，想不到竟有家長真的在群組裡找到他，還在30幾人的群組標記他「殘酷天使老師新年快樂」，甚至問他為甚麼天使要殘酷呢？讓他感到非常丟臉，直呼「媽媽對不起，因為我的殘酷地『殘』…是腦殘的『殘』…」

超爆笑對話曝光後，引發不少網友關注，紛紛留言表示，「笑死」、「這真的很好笑，丟臉到哭」、「我有時候也會把頭貼、名字改成可達鴨，讓人滿頭問號哈哈哈哈哈」、「社會性死亡」、「說過年被侄子亂改名子，你不尷尬，尷尬的是大家哈哈哈哈」、「可能那個家長有改過你line的名字，所以還是能找到」、「看完這篇我又聽了一遍殘酷天使」。

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