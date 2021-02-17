桃園醫院感染究責？陳時中：防疫不可能做到100分

▲陳時中到周玉蔻廣播節目受訪。（圖／翻攝自《周玉蔻嗆新聞》Youtube頻道）

文／中央社

桃園醫院群聚案將落幕，人為疏失如何究責？疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，就目前了解，桃園醫院人員該注意的都注意了，畢竟病毒傳播力強，「防疫不可能做到100分」。

衛生福利部桃園醫院今年初爆發新冠肺炎院內感染事件，至今造成21人染疫，其中1人死亡，如今疫情將落幕、醫院也將恢復營運，是否針對人為疏失究責引發關注。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午接受電台專訪時表示，每件事情都有疏失，但要看疏失多大，是否有系統性方法消除疏失是件困難的事，只能盡量要求到最好，以桃園醫院群聚案來看，相關人員該注意的都注意了，絕對沒有刻意的疏失，畢竟病毒傳染力太強了，「防疫不可能做到100分」，不然全球疫情就不會走到今天的狀況。

病毒傳播力有多強，從全球確診數就能看出端倪，他指出，全球去年11月底累計約有6200多萬人染疫，今年1月25日正式突破1億人，短短50幾天增加3800萬人染疫。

▲陳時中在參加廣播節目後接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

醫界認為，桃園醫院群聚案事發關鍵在於健保制度，甚至有人認為應該讓22家應變醫院專責收治確診個案，由專屬的醫師負責照顧確診者，避免在外趴趴走。

陳時中說，若以22家應變醫院處理，醫師進去就不能出來，代表這群醫師會被關很久，每次進入醫院值班一週，離開醫院後再隔離幾週，等於整群醫師都被關在醫院裡，除非這家醫院收了大量的病人才可能這樣做。

陳時中指出，全球過去一年來爆發許許多多院內感染事件，每一個案子都是台灣的借鏡，也是防疫的寶貴經驗，相較國際間院內感染事件染疫人數都是150人起跳，桃園醫院的事件在外人眼中並不算嚴重，但未來台灣仍會將桃園醫院院內感染事件的經驗分享給國際。

台灣抗疫至今超過一年，陳時中說，回顧去年2月17日，正是台灣疫情最危急的時刻，當時主要是境外移入，大多都找得到感染源，去年2月16日更確診宣布首例白牌車司機（案19），也是台灣首例死亡、首例沒有明確感染源的病例，透過層層血清抗體檢測，總算找出一條傳染的路徑。

陳時中坦言，當時確實很怕引發社區傳播，因此如何精準疫調、釐清源頭是重要工作，當時曾擔心精準疫調對於人力負荷是一大挑戰，所幸至今都足以應付，穩定疫情。