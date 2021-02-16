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買一箱櫻桃看岳父！隔天接電話「一家五口要隔離」　他聽原因氣炸

記者蔡儀潔／綜合報導

年前送禮卻把對方送去隔離，這起倒楣事發生在大陸江西吉安，蔡姓男子買了一箱櫻桃去看岳父，結果因該批櫻桃可能有新冠病毒，一家五口被送去隔離，令他們相當無語。

▲▼送櫻桃送去隔離。（圖／翻攝自秒拍）

▲防疫人員來消毒。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，蔡男15日透露，自己8日買了一箱櫻桃去探望岳父，9日接到電話被告知櫻桃可能涉疫，10日一家五口被隔離。

經檢測，櫻桃和蔡男家屬的檢測均顯示為陰性，但他們還是被要求強制隔離14天，蔡男對此表示非常不能理解。吉水縣阜田鎮鎮長則指出，是因為蔡先生購買的櫻桃同批次有陽性的，所以才按照統一要求進行居家隔離。

▲▼送櫻桃送去隔離。（圖／翻攝自秒拍）

▲檢測都是陰性。（圖／翻攝自秒拍）

蔡男一家的遭遇在微博引發熱議，不少網友表示支持隔離，「這個必須隔離啊，沒有商量」、「疫情期間，按規定辦吧」、「必須隔離，小心使得萬年船，疫情面前沒有個人主義，只有服從」；但也有許多人表示反對，「真特麼的笑死了，防疫過度」。

▲▼櫻桃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸多地在1月底時，驗出櫻桃表面新冠病毒核酸檢測呈陽性。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

據悉，大陸多地1月底接連傳出，進口櫻桃表面新冠病毒核酸檢測呈陽性。江蘇無錫1月22日通報，21日發現一份進口的櫻桃表面核酸檢測呈陽性反應，當局第一時間前往現場消毒；河北石家莊也發生類似情況，當局1月25日通報，經核酸檢測，有關人員、果品、物品、外包裝以及環境的核酸結果均呈陰性。

消息傳出後，北京、南京、浙江等多地的櫻桃價格近乎「腰斬」，面對昂貴水果成白菜價，雖陸網不少人高喊終於等到「車厘子（櫻桃）自由」，但攤商坦言，消費者嘴巴說的歡，實際上卻「沒人敢吃」。

不過，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，「保存水果的溫度比冷凍魚肉等食品溫度高，病毒在保存水果這樣的溫度下存活時間短；核酸檢測呈陽性，有可能是活病毒，也可能是死病毒或病毒片段，不一定代表有傳染性；只要我們注意手衛生，吃水果前用流水清洗，應該就不會有感染的風險。」

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